Charles III en France : pourquoi la visite du roi d’Angleterre risque-t-elle d’être mouvementée ?

La colère sociale sur les retraites menace de perturber la visite du souverain britannique Charles III, prévue dès ce dimanche 26 mars en France. Des élus de l'opposition réclament l'annulation de cette visite qui se trouve «dans le viseur» des syndicats et des manifestants.

Alors que les manifestations contre l’usage du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites se multiplient à travers la France, la visite du souverain britannique Charles III, organisée dès ce dimanche 26 mars, jusqu'au dimanche 29 mars, pourrait être fortement perturbée. Si des élus réclament son report, le gouvernement britannique ne prévoit quant à lui aucun changement de programme pour le moment.

La visite de Charles III en France devait être l’occasion de célébrer l’amitié franco-britannique, avec en point d’orgue la descente des Champs-Élysées du souverain et d’Emmanuel Macron, accompagnés par 140 chevaux de la Garde républicaine.

Par ailleurs, le président français doit recevoir le roi pour un dîner d’État à Versailles lundi, dans la galerie des Glaces, avant de se rendre à Bordeaux pour effectuer notamment une visite de la ville en tramway.

L'opposition et les syndicats demandent le report

«Il y aura des initiatives autour de cette visite royale», a déclaré à l'AFP une source au syndicat CGT chez les cheminots. «Nous continuerons à nous mobiliser (contre la réforme) et cette visite sera dans notre viseur», ont averti Mathieu Obry (CGT) et Yvan Fort (FO) dans le quotidien Sud-Ouest cette semaine. «Il est quasiment certain que le roi ne pourra pas prendre le tramway» à Bordeaux comme il le prévoyait, a aussi anticipé Pascal Mesgueni, délégué CFTC à la régie de transports TBM.

Du côté de l'opposition, la députée écologiste Sandrine Rousseau a quant à elle demandé mercredi l'annulation de la visite du roi, qui doit arriver dimanche car, selon elle, la priorité du président Macron doit être de «discuter avec la société qui se soulève» contre la réforme des retraites.

«Incroyable, on va avoir Emmanuel Macron, le monarque républicain, qui va recevoir Charles III, qui va descendre les Champs-Elysées, qui va aller dîner à Versailles, pendant que le peuple dans la rue est en train de manifester», s'est-elle indignée. «Qu'il annule cette visite de Charles III!», a-t-elle réclamé. «Est-ce que vraiment la priorité, c'est de recevoir Charles III à Versailles?», a-t-elle ajouté.

Pas d'annulation prévue

Si le préfet de police de Paris Laurent Nunez s'est dit «très serein», Buckhingham Palace garde cependant un oeil inquiet sur les manifestations, rapporte le Daily Mail qui évoque des précautions logistiques supplémentaires, sans pour autant qu'une annulation soit à l'ordre du jour.

Autre signe que le programme de la visite de Charles III pourrait être établi à la dernière minute, une source proche d'Emmanuel Macron a déclaré à l'AFP, sous couvert d'anonymat, que «le programme est toujours en cours d'élaboration par les deux parties». Le gouvernement britannique a indiqué de son côté jeudi «ne pas être au courant d'un quelconque changement de plan» concernant la visite de Charles III.

Après la France, Charles III et Camilla sont attendus en Allemagne. Le choix des deux nations européennes a été largement considéré comme une tentative de recréer des ponts entre la Grande-Bretagne et ses principaux partenaires européens, après des années de tensions liées au Brexit.