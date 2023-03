Réforme des retraites : regain de mobilisation et de tension partout en France ce jeudi, une nouvelle journée d'action mardi prochain

Pour cette neuvième journée de manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi, la mobilisation a rassemblé 1,08 million de personnes selon le ministère de l’Intérieur. L’intersyndicale a elle recensé 3,5 millions d’opposants partout en France. Une nouvelle journée de mobilisation a été annoncée le mardi 28 mars prochain.

La prise de parole d’Emmanuel Macron n’a pas calmé les ardeurs des opposants à la réforme des retraites. Ce jeudi 23 mars, à l’occasion de la neuvième journée d’action contre le projet du gouvernement, 1,08 million de personnes ont protesté partout en France selon le ministère de l’Intérieur, dont 119.000 à Paris. La CGT a, elle, revendiqué 3,5 millions de manifestants au niveau national, avec un cortège parisien fort de 800.000 contestataires. Un record depuis le début de la mobilisation.

L’intersyndicale a recensé près de 240 points de rassemblements partout en France. Ainsi, 16.000 personnes ont manifesté à Marseille, contre 280.000 pour les syndicats. A Toulouse, l’intersyndicale a recensé 150.000 opposants à la réforme, contre 30.000 selon la préfecture. A Lyon, le cortège a rassemblé 55.000 manifestants, 22.000 d’après les forces de l’ordre.

Cette journée de mobilisation a été massivement suivie par la jeunesse. Selon une estimation réalisée par l’Unef, le principal syndicat étudiant, plus de 500.000 jeunes ont été recensés, dont 150.000 à Paris.

Si les cortèges ont été globalement calmes, des heurts ont toutefois été relevés dans plusieurs villes. A Rennes, les forces de l’ordre ont eu recours à canons à eau. A Rouen, une femme a eu le pouce arraché, à la suite d’un tir de grenade de désencerclement.

De nombreux incidents ont également eu lieu à Paris, où la préfecture de police a dénombré en début d’après-midi «environ un millier» d’éléments radicaux. Des violences ont éclaté en tête de la manifestation avec son lot de vitrines brisées et de mobilier urbain détruit. Un policier a d’ailleurs été blessé par le jet d’un pavé. Conduit à l’hôpital, il a repris connaissance selon une source policière à CNEWS.

Les forces de l’ordre ont procédé à 58 interpellations dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que 123 policiers et gendarmes avaient été blessés.

A cette heure, on dénombre 123 policiers et gendarmes blessés et plus de 80 individus interpellés. https://t.co/DNS06dLqUx

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 23, 2023