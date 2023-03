Retraites : «expliquer que cette réforme n'est pas injuste, c'est un mensonge», selon Robert Ménard

«Expliquer que cette réforme des retraites n'est pas injuste, c'est un mensonge», a déclaré Robert Ménard, maire de Béziers, ce jeudi dans la Matinale de CNEWS.

La réforme des retraites est «injuste» mais «pas inutile». C'est en tout cas ce que pense Robert Ménard, invité ce jeudi 23 mars sur le plateau de CNEWS. Le maire de Béziers (Hérault) estime que le gouvernement doit faire un «travail d'explication» auprès des «centaines de milliers ou des millions de gens qui sont descendus dans la rue».

«Peut-être que dès le début on s'y est mal pris», a suggéré Robert Ménard, qui pense que la colère sociale actuelle doit interpeller Emmanuel Macron. «Ce sur quoi devrait s'interroger le chef de l'Etat, c'est comment malgré les débats on n'arrive pas à faire entendre un certain nombre de choses. Comment se fait-il que les gens restent sur leur position ?»

«Expliquer pourquoi»

Le maire de Béziers a pointé un certain manque de clarté dans le discours du gouvernement. «Expliquer que cette réforme n'est pas injuste, c'est un mensonge. Elle est injuste pour tout le monde cette réforme. Pour les 9/10ème des gens, travailler deux ans de plus, bien sûr que c'est difficile».

Pour autant, cela ne veut pas dire que la réforme ne doit pas être menée, selon Robert Ménard. «Elle n'est pas inutile», a-t-il assuré, contredisant sur ce point la motion de censure du Rassemblement national.

«Bien sûr qu'il faut répondre au fait qu'on a de moins en moins d'enfants et qu'on vit de plus en plus longtemps, a développé le maire de Béziers. Il faut simplement dire qu'on ne peut pas éviter de le faire, expliquer pourquoi, et ne pas laisser entendre qu'il y a une alternative».