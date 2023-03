Immeuble incendié à Paris : «on est passé tout près d'un drame», témoigne un policier présent sur place

Invité sur CNEWS ce vendredi, Jérôme Jimenez s'est exprimé après le drame évité suite à un feu de poubelle. Le porte-parole IDF UNSA Police, intervenu hors de son service, a estimé qu'«on est passés très près d’un drame important».

«On a frôlé le drame». Le porte-parole d’Ile-de-France UNSA Police, Jérôme Jimene, était l'invité dans l'émission Punchline ce vendredi 24 mars. Il est revenu sur les heurts qui ont eu lieu la veille, lors des très nombreuses mobilisations contre la réforme des retraites.

«Hier, après la manifestation, avec trois autres policiers, nous étions sur le secteur de Bourse, à Paris. Au niveau de la rue Saint-Marc, on a vu un important feu se déclarer» a-t-il expliqué.

En effet, le hall d’un immeuble a été touché par un départ d’incendie en marge des manifestations. «Les poubelles ont été déplacées en bas de l’immeuble. Les flammes ont commencé à prendre une ampleur assez dense» a poursuivi Jérôme Jimenez.

Les habitants des immeubles, touchés, ont dû être évacués a expliqué le syndicat : «on a foncé en direction du feu, on a tenté d’évacuer le maximum de personnes». Le but était «d’éviter le drame» insiste Jérôme Jimenez. «C’était une situation chaotique et vraiment périlleuse» nécessitant l’intervention de renforts et des pompiers.

«On est passé très près d’un drame important» a-t-il conclu, avant de rendre hommage à ses collègues et à sa fonction : «n’importe quel policier l’aurait fait, c’est dans l’ADN de n’importe quel force de l'ordre : protéger, servir, assister».