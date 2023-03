Réforme des retraites : Bernard Cazeneuve appelle Emmanuel Macron à «suspendre» le texte

Alors que le climat social ne cesse de se tendre en France depuis l'adoption du projet de loi de retraites, l'ancien chef du gouvernement Bernard Cazeneuve a appelé dans un communiqué Emmanuel Macron à interrompre le texte.

L'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve a appelé ce vendredi dans un communiqué Emmanuel Macron à «suspendre la réforme des retraites» et à rechercher «un compromis» avec les organisations syndicales.

«La mise sur pause de la réforme contestée peut créer les conditions d'une sortie par le haut de la crise, et mettre fin à la spirale de la violence», a-t-il écrit, alors que l'ancien ministre vient de créer un mouvement, La Convention, afin rassembler les forces de gauche social-démocrates hostiles à la Nupes.

Communique de Bernard CAZENEUVE, Ancien Premier ministre - Le président de la République, garant de la paix civile et sociale, doit suspendre la réforme des retraites et rechercher, en étroite relation avec les organisations syndicales, un compromis…. https://t.co/4kW6VciSxA — Bernard Cazeneuve (@BCazeneuve) March 24, 2023

«la recherche d’un compromis»

Alors que «la France fait face, depuis l'adoption de la réforme des retraites par le biais de l’article 49.3 de la Constitution, à une montée de la colère et à une poussée de violence», il existe «un chemin et un seul : la recherche d’un compromis avec les organisations syndicales afin de sortir le pays de la crise grandissante» et «garantir la pérennité du financement des retraites», écrit également Bernard Cazeneuve.

Emmanuel Macron «ne peut pas être réfractaire à son peuple» et doit «choisir le chemin de la désescalade», poursuit l'ex-ministre de François Hollande. Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, a de son côté demandé au chef de l’État de «mettre sur pause» la réforme des retraites.

Jeudi 23 mars, à l’occasion de la neuvième journée d’action contre le projet du gouvernement, 1,08 million de personnes ont protesté partout en France selon le ministère de l’Intérieur, dont 119.000 à Paris. La CGT a, elle, revendiqué 3,5 millions de manifestants au niveau national, avec un cortège parisien fort de 800.000 contestataires.

Invité ce vendredi matin sur CNEWS, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait état de «457 interpellations» en marge de la manifestation, et pas moins de «441 policiers et gendarmes» ont été blessés.