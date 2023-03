Sidaction 2023 : trois jours de mobilisation pour un monde sans VIH

Malgré les dernières grandes avancées dans la recherche médicale contre le VIH, la mobilisation et la lutte contre le Sida doivent continuer. C'est tout l'objet de la nouvelle campagne du Sidaction 2023 qui se tient ces 24, 25 et 26 mars.

«Après quarante ans de lutte, on n’a jamais été aussi proche de jouir d’un monde sans sida.» Le Sidaction se mobilise ces vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mars, comme chaque année, pour la recherche médicale contre le VIH, et lance sa campagne d’appel aux dons.

Sidaction finance à la fois des projets de recherche médicale ainsi que des associations d’aide ou de prévention de personnes séropositives, en France comme à l’international. Il est possible de faire un don au Sidaction via leur site internet, www.sidaction.org, par téléphone au 110 ou bien par SMS en envoyant «DON» au 92110 (don de 5 euros).

Si de nombreuses prouesses scientifiques permettent aujourd'hui aux personnes séropositives de vivre presque normalement et de ne plus contaminer leurs partenaires, on ne guérit toujours pas du Sida à l'heure actuelle, d'où la nécessité de continuer à financer la recherche et la prévention.

En France, en 2021, 174.000 personnes vivaient avec le VIH, et un peu plus de 5.000 personnes ont découvert leur séropositivité, dont 23% de personnes âgées de 50 ans et plus. Si le nombre de dépistages tend à augmenter dans l’Hexagone, Sidaction estime que 24.000 personnes ignorent encore leur séropositivité.

Dans le monde, on comptait, toujours en 2021 selon les derniers chiffres disponibles, 38,4 millions de personnes vivant avec le VIH, dont 1,7 million d’enfants, et 1,5 million de nouvelles infections au cours de l’année. Faute de dépistage et de traitement précoce, 600.000 personnes sont décédées du Sida dans le monde en 2021.

À l'occasion des 40 ans de la découverte du sida, l'association a également lancé une série de podcasts retraçant les principaux événements de la lutte contre ce virus, avec la participation d'Isabelle Adjani, Marina Foïs, Catherine Ringer et Eddy de Pretto.

Les jeunes mal renseignés sur le sida

La campagne du Sidaction a également pour vocation de faire de la prévention et de lutter contre les préjugés et les fausses informations qui circulent sur le virus du Sida. Selon un sondage réalisé par l’Ifop pour l’association sur la population jeune (15-24 ans), «23% des sondés pensent que la prise de la pilule du lendemain est efficace pour empêcher la transmission du VIH (contre 10% en 2015) et 18% sont convaincus que la prise d’un comprimé de paracétamol empêche la transmission du virus.»

Par ailleurs, selon la même étude, 53% des jeunes pensent toujours que le virus du sida peut être transmis en ayant des rapports sexuels avec une personne séropositive sous traitement, malgré les messages constants des associations pour expliquer que les personnes sous traitement ne transmettent plus le Sida. Par ailleurs, 17% des sondés pensent toujours que le VIH peut se transmettre par les baisers.

Sidaction plaide donc pour une meilleure éducation des jeunes sur ces questions, et cela passe notamment par l'école. Il y a quelques semaines, plusieurs associations, dont Sidaction, ont attaqué l'État en justice pour ses manquements en matière d'éducation à la sexualité.

Pour encourager les campagnes de dons et participer à mieux faire connaître le virus du VIH, de nombreux médias, dont CNEWS, ainsi que de nombreuses personnalités, s'associent au Sidaction pour cette campagne.