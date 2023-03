Visite de Charles III en France : l'Elysée fixera une nouvelle date au début de l'été «quand le calme sera revenu»

En marge de sa conférence de presse en direct du conseil européen de Bruxelles ce vendredi, Emmanuel Macron est revenu sur le report de la visite du roi Charles III en France. Le chef de l'Etat a assuré que le maintien de cette visite ne serait pas «sérieux», en pleine mobilisation contre la réforme des retraites.

Le roi Charles III devait effectuer une visite officielle en France à compter de ce dimanche 26 mars au mercredi 29 mars, sa première visite d’Etat à l’étranger en tant que souverain. Mais la mobilisation sociale contre la réforme des retraites a conduit Londres et Paris à reporter le déplacement royal. Emmanuel Macron a indiqué ce vendredi qu'une nouvelle date de visite serait fixée «au début de l'été», «quand le calme sera revenu».

«À partir du moment où hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux et que nous manquerions d'un certain bon sens de proposer à Sa majesté le roi et la reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations», a expliqué le chef de l'Etat.

«J'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation», a précisé le président avant d'affirmer que «le bon sens et l'amitié nous a conduits à proposer un report». «Ce qui eut été détestable pour le peuple britannique comme pour nous, c'est que nous essayons de maintenir comme si de rien n'était avec des incidents à la clé».

De nouvelles discussions auront lieu au début de l'été pour re-programmer cette visite d'État. «Nous avons proposé qu'au début de l'été nous puissions ensemble caler une nouvelle visite d'Etat qui correspondent à la manière de bien recevoir le nouveau roi et la reine consort et de le faire dans des conditions qui lui permettront de profiter de la France, Paris comme Bordeaux», a-t-il encore déclaré devant les journalistes.