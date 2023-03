Guyane : un membre du GIGN tué lors d'une opération contre l'orpaillage illégal

Un gendarme du GIGN a été tué par balle en Guyane alors qu'il participait à une opération de lutte contre l'orpaillage illégal, a-t-on appris par l'AFP, confirmant une information du site Actu17.

Le militaire, âgé de 35 ans, était en opération sur le site d'orpaillage de Dorlin, au centre de ce territoire ultramarin, où cette activité illégale est source d'importantes pollutions, a précisé cette source.

En 2012, deux militaires avaient été tués et deux gendarmes grièvement blessés par balles lors d'une opération conjointe armée/gendarmerie contre des chercheurs d'or clandestins en Guyane, déjà au niveau du site de Dorlin.

En 2022, les autorités françaises ont mené plus de 1.000 patrouilles en forêt contre l'orpaillage illégal, saisissant 59 kilos de mercure et 5 kilos d'or, selon un bilan de la préfecture. D’après les opérateurs miniers locaux, 10 tonnes d’or seraient extraites illégalement de Guyane chaque année par les "garimpeiros" (mineurs).

Les premières réactions n'ont pas tardé. Emmanuel Macron a exprimé samedi "sa grande émotion", a annoncé l'Elysée. Le chef de l'Etat "salue le courage et la mémoire de ce sous-officier, tombé sous le feu, engagé depuis 2009 au sein de la gendarmerie nationale et qui servait à l’antenne GIGN de Cayenne depuis 2019", a encore indiqué la présidence de la République dans un communiqué. La Gendarmerie nationale a également réagi au tragique événement sur les réseaux sociaux.

#Guyane ⚫️ Douleur et vive émotion à la suite du décès de notre camarade de l'Antenne GIGN de #Cayenne, tué lors d'une mission de lutte contre l’orpaillage illégal. Nos sincères condoléances et tout notre soutien à sa famille, à ses proches et à ses camarades #VousProtéger pic.twitter.com/s7GQkhzKpM

