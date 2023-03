Vinted : Les utilisateurs français victimes d’une vague de piratage

Une vague de piratage a touché les comptes français de la plateforme de revente Vinted. De nombreux utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de constater que leur porte-monnaie numérique avait été vidé par les pirates. Vinted assure que des dédommagements vont être mis en place.

Porte-monnaie virtuel à 0 euro. C’est la mauvaise surprise qu’on eut certains utilisateurs français de l’application de vente de vêtements Vinted. Après une vague de piratage certains ont vu leur argent s’envoler.

La direction de Vinted a confirmé cette vague de vols et de piratages auprès de TF1info : «Nous avons récemment bloqué l’accès aux comptes de plusieurs de nos membres, en raison d’un incident au cours duquel un accès frauduleux à ces comptes a été constaté»

Les équipes de la plateforme sont mobilisées pour permettre aux utilisateurs qui n’ont plus accès à leurs comptes de récupérer ces derniers tout en leur prodiguant des conseils de sécurité. Les membres qui auront vu leur porte-monnaie virtuel vidé par les pirates seront indemnisés.

L’argent est viré vers des paradis fiscaux d’Europe

La procédure suivie par les pirates est plutôt simple. L’utilisateur visé reçoit un SMS ou un appel contenant un code à 4 chiffres. Ce dernier permet le changement des coordonnées du compte Vinted et notamment du code de sécurité. D’autres reçoivent un mail leur confirmant que leur mot de passe a bien été modifié. A partir de là, les pirates ont déjà pris le contrôle des comptes et des sommes d’argent qui y sont stockées.

Pour d’autres le mot de passe reste inchangé mais les informations bancaires ne sont plus les leurs. L’argent serait alors viré non plus vers le compte en banque du propriétaire légitime mais vers des comptes au Luxembourg ou en Irlande, pays connus pour être des paradis fiscaux.

En seulement quelques années Vinted a connu une hausse massive de ses utilisateurs. En France, il y aurait selon les chiffres communiqués par la plateforme, un Français sur trois possédant un compte sur l’application.