Éric Zemmour : le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon «est l'imam caché de la Nupes»

Invité du Grand rendez-vous sur CNEWS ce dimanche 26 mars, l’ex-candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, a dénoncé «la nupesisation des esprits» après les violences survenues à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) ce samedi en affirmant que le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, est «l’imam caché» de la formation Nupes.

Il n'a pas mâché ses mots. Éric Zemmour est revenu, ce dimanche 26 mars dans le Grand rendez-vous sur CNEWS, sur les derniers événements avec la montée des violences partout dans l'hexagone, et notamment à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) ce samedi. L’ex-candidat à la présidentielle a estimé que la gauche «menace la République» en tentant de «nupesiser» les esprits.

«J’observe le paysage politique depuis des semaines. Je constate, que ce soit à l’Assemblée nationale, dans la rue ou encore dans les médias et les télévisions, ce que j’appellerais une nupesisation des esprits», a dit Éric Zemmour.

«Jean-Luc Mélenchon est l’imam caché de la Nupes. Il n’est pas élu, il n’est pas à l’Assemblée, mais c’est lui quand même qui est le maestro de tout cela. Jean-Luc Mélenchon dirige tout le monde. Tout le monde est fasciné par la Nupes», a-t-il ajouté.

«Je me pose comme le seul adversaire sérieux de Jean-Luc Mélenchon»

Pour Éric Zemmour, le chef des Insoumis «oriente le pays». «Le Rassemblement national est fasciné par la Nupes. Il tient un discours de gauche tandis que la Nupes tient, elle, un discours d’extrême-gauche. Au sein des LR, il y a de nombreux élus, Aurélien Pradié en tête, qui, se prennent pour des «Che Guevara» de bar-café et qui tiennent des discours de gauche», a dénoncé l’ex-candidat à la présidentielle.

«Nous avons toute la classe politique qui a basculé vers la Nupes (…) Je me pose comme le seul adversaire sérieux et de droite de Jean-Luc Mélenchon. Il faut l’affronter culturellement, médiatiquement et politiquement», a-t-il conclu.