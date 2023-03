Météo : la quasi-totalité de la France placée en vigilance jaune pour vents violents

Météo-France a placé, ce dimanche 26 mars, la quasi-totalité de la France en vigilance jaune en raison des fortes rafales . Ces dernières peuvent atteindre jusqu’à 100 km/h localement.

Ça va souffler fort. Ce dimanche 26 mars, le temps promet d’être agité sur tout le pays. Météo-France a placé, à son tour, quasiment tout l’hexagone en vigilance jaune en raison des fortes rafales et orages attendus dans la journée.

Seuls les départements du Calvados, de Seine-et-Marne, du Gard, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence ainsi que des Bouches-du-Rhône sont épargnés.

Le temps ce week-end sera très perturbé et plus froid.



Le vent se renforcera nettement dimanche des côtes atlantiques à la Méditerranée.



https://t.co/20Pfs9dIy5 pic.twitter.com/oNKXqfISzL — Météo-France (@meteofrance) March 24, 2023

Selon Météo-France, cette dépression est due à une masse d’air froid venue de l’Arctique et qui descend sur l’Europe du Nord. «Au contact d'une masse d'air doux et humide située sur le sud-ouest de l'Europe, un vaste système dépressionnaire va se former. Il apportera des intempéries sur la France, avec de la pluie, des vents parfois très forts et un net rafraîchissement», a expliqué Météo-France.

Ainsi, un renforcement du vent est attendu ce dimanche dans la journée des côtes atlantiques au Sud-ouest et Météo-France n’exclut pas de «caractère dangereux, même si ce n’est pas le scénario dominant retenu». Selon le service français de météorologie, les rafales pourraient atteindre les 100 km/h sur l’arc atlantique.

«Dans les terres du Sud-Ouest, des rafales à 80-90 km/h sont possibles. Dans la journée, la tramontane pourra déjà souffler à 100-110 km/h, et va encore se renforcer dans la soirée», a averti Météo-France.

«Côté Provence, le vent d’ouest à nord-ouest se généralisera, avec un renforcement dans la soirée. De violentes rafales sont possibles, par déferlement, sur les côtes du Var et des Alpes-Maritimes», a-t-elle ajouté.

Concernant la Corse, le phénomène pourra devenir violent dans la nuit de dimanche à lundi, «avec du déferlement sur le littoral oriental, engendrant des rafales pouvant atteindre 130 km/h».