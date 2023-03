Sainte-Soline : quel est le bilan humain des affrontements ?

Une nouvelle manifestation interdite contre les bassines a donné lieu à de violents affrontements samedi 25 mars à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, entre les opposants et les forces de l'ordre. De nombreux blessés sont à déplorer dans les deux camps.

Une confrontation d'une rare violence. Des affrontements ont éclaté, samedi 25 mars, lors d'une manifestation interdite contre les bassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), faisant de nombreux blessés chez les manifestants et chez les forces de l'ordre.

Selon un dernier décompte fourni par le parquet de Niort, les secours ont pris en charge sept manifestants blessés, dont trois traités en urgence absolue et hospitalisés. Le pronostic vital est engagé pour un des manifestants blessés. Parallèlement, 29 gendarmes ont également été blessés, dont deux hospitalisés en urgence absolue. Enfin, deux journalistes ont été touchés.

Les organisateurs évoquent, eux, un bilan beaucoup plus lourd, avec 200 manifestants blessés dont un serait dans le coma entre la vie et la mort, information non confirmée par les autorités.

Une enquête sur les blessés

Une enquête «spécifique», selon le procureur, a été ouverte pour déterminer la nature et les circonstances de ces blessures. Pour les autres blessés, les investigations seront menées dans le cadre de procédures judiciaires ouvertes samedi. «Des vérifications sont en cours pour déterminer si d'autres personnes se sont présentées spontanément dans des établissements hospitaliers», a précisé le procureur.

Au moins 6.000 personnes se sont déplacées dans les Deux-Sèvres, selon la préfecture, et jusqu'à 30.000 selon les organisateurs. Le collectif d'associations «Bassines non merci», le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre et la Confédération paysanne ont convergé vers une bassine en chantier à Sainte-Soline, dans le but de «stopper» la construction de ce réservoir à ciel ouvert, destiné à l'irrigation agricole, contesté de longue date.

Ils ont trouvé face à eux plus de 3.000 gendarmes et policiers mobilisés pour défendre le site, les autorités dénonçant la présence dans le cortège «d'au moins un millier d'activistes violents», «prêts à en découdre». Les assaillants ont fait usage «de mortiers d'artifice, de chandelles romaines et de cocktails molotov de forte contenance» parmi d'autres projectiles, selon la gendarmerie qui a riposté avec 4.000 grenades de gaz lacrymogènes et de désencerclement, et en utilisant des LBD.