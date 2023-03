Réforme des retraites : l’intersyndicale invitée par Élisabeth Borne à Matignon la semaine prochaine

À l’issue de la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a annoncé que l’intersyndicale était conviée la semaine prochaine à Matignon pour discuter avec Élisabeth Borne.

Le dialogue entre gouvernement et syndicats sur la réforme des retraites va-t-il enfin reprendre ? Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a annoncé ce mardi soir, à l’issue de la dixième journée de mobilisation, que la Première ministre Élisabeth Borne invitait l’intersyndicale à Matignon la semaine prochaine. Selon l’AFP, trois créneaux ont été proposés aux représentants syndicaux : lundi, mardi, ou mercredi prochain.

«On n’a pas été reçu une seule fois depuis le 10 janvier, le jour où la réforme est sortie. Depuis la première mobilisation le 19 janvier, on n’a pas été reçu une seule fois, malgré nos demandes, par le président de la République, pas une seule fois par la Première ministre, pas une seule fois par le ministre du Travail», a déploré le numéro 1 de la CFDT. «Cet après-midi, est tombée une invitation à l’intersyndicale de la Première ministre, mais quelques minutes, après qu’Olivier Véran a balayé notre proposition», a-t-il précisé.

Pas de «médiation»

En effet, plus tôt dans l’après-midi, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, avait répondu à la demande de Laurent Berger, qui souhaitait mettre en place une «médiation» entre l’intersyndicale et le gouvernement, en affirmant qu’il n’y avait «nul besoin de médiation», et qu’ils pouvaient «se parler, mais directement».

Laurent Berger a déclaré qu’il «irait» à la rencontre de la Première ministre, notamment pour défendre son projet de médiation, pour trouver une issue au conflit social et pour parler du travail et des différents points de la réforme, outre le report de l'âge légal de départ à 64 ans.

«On a encore besoin d'en discuter en intersyndicale», a nuancé de son côté la co-déléguée de Solidaires, Murielle Guilbert, qui veut mettre «des conditions avant de s'asseoir à une table». «Ça nécessite une discussion entre nous au préalable», a également déclaré François Hommeril, président de la CFE-CGC.

En attendant de reprendre les négociations avec le gouvernement, l’intersyndicale a d’ores et déjà annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril prochain, la onzième depuis le début du mouvement. Ce mercredi, le ministère de l’Intérieur a recensé un nombre de manifestants en baisse dans toute la France, avec environ 740.000 personnes dans les rues.