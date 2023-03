Sondage : 85% des Français condamnent les violences contre les forces de l’ordre lors des récentes manifestations

Un sondage CSA pour CNEWS révèle ce mardi 28 mars que 85% des Français condamnent les violences contre les forces de l’ordre, lors des récentes manifestations qui ont eu lieu dans le pays.

Plus de huit Français sur dix (85%) condamnent les violences contre les forces de l’ordre lors des récentes manifestations, qu’il s’agisse de celles à Sainte-Soline contre les méga-bassines ou celles en marge de la mobilisation contre la réforme des retraites. Le chiffre, éloquent, est mis en avant par un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, dévoilé ce mardi 28 mars. Seuls 14% des répondants ne condamnent pas ces violences et 1% ne se prononce pas.

Si la très grande majorité des sondés est d’accord pour condamner les violences contre les policiers et gendarmes, il est cependant à noter un écart de douze points entre les plus jeunes (18-24 ans), qui sont 78% à condamner ces actes, et les plus âgés (65 ans et plus), qui sont, eux, 90% à le faire.

En regardant les opinions politiques des interrogés, la condamnation des violences contre les forces de l’ordre réunit tous les camps, même si la gauche radicale est la moins prompte à l'appuyer (69%, dont 74% pour La France insoumise). De leur côté, les sympathisants Les Républicains le font à 96%, ceux du Rassemblement national à 85% (87% pour Reconquête).

Par ailleurs, le sondage indique que 69% des Français condamnent également les violences de la part des forces de l’ordre, lors de ces mêmes manifestations. Dans ce cas, les 25-34 ans sont les plus engagés contre ces faits (83%), tandis que les 65 ans sont les moins nombreux à les dénoncer (59%).

Sans surprise, les sympathisants de gauche sont les plus nombreux à condamner les actes des forces de l'ordre considérés comme violents (96% pour les écologistes, 90% pour La France insoumise), alors qu’une minorité des sondés proches des Républicains (34%) ou de Reconquête (41%) le font. Plus étonnant, les partisans du Rassemblement national sont 70% à condamner ces faits.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne sur un panel représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus, réalisé le 27 mars.