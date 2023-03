Disparition inquiétante dans le Rhône : un avis de recherche pour retrouver Clara G, 15 ans

La gendarmerie du Rhône a publié, mardi 28 mars sur Twitter, un avis de recherche à la suite de la disparition inquiétante de Clara G, 15 ans. La jeune fille a fugué de chez elle dimanche 26 mars à 14h et n'a plus donné de nouvelles depuis.

Une famille inquiète. Sans nouvelles depuis dimanche 26 mars à 14h, les parents de Clara G. ont signalé la disparition de l'adolescente à la gendarmerie de Neuville, dans le Rhône. Un avis de recherche a été lancé pour la retrouver.

‼️AVIS DE RECHERCHE ‼️



Disparition inquiétante



Clara G, 15 ans a fugué de chez ellea à Genay dimanche 26 à 14h sans téléphone, et n'a plus donné de nouvelles



Vêtue de jean, gilet noir et vert bottines noires



Si infos appelez le 17 ou la #gendarmerie de NEUVILLE au 0478913045 pic.twitter.com/tBizEvOtCL

— Gendarmerie du Rhône (@Gendarmerie_069) March 28, 2023