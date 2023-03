«Marine Le Pen est plus intelligente politiquement que Jean-Luc Mélenchon», estime Gérald Darmanin

Interrogé sur Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, Gérald Darmanin a estimé que la première était «plus intelligente politiquement» que le second.

Plus qu’un compliment à Marine Le Pen, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé une sévère pique à l’intention de Jean-Luc Mélenchon, ce mercredi sur RTL. Questionné sur la cheffe du groupe parlementaire Rassemblement national et le dirigeant de La France insoumise, il a répondu qu’ils étaient tous les deux dangereux pour la démocratie mais a estimé que la première «est incontestablement plus intelligente politiquement» que le second.

@GDarmanin : "Mme. Le Pen est incontestablement plus intelligente politiquement que M. Mélenchon [...] Elle essaye de nous endormir."

#LAOLP avec @PascalPraud pic.twitter.com/1CB4CDDO68 — RTL France (@RTLFrance) March 29, 2023

Le ministre pointait ainsi, comme cela est fait parmi la majorité depuis quelques jours, les propos du leader d’extrême-- gauche et de son camp dans les médias, dont il estime qu’ils attisent les violences lors des manifestations contre la réforme des retraites ou à Sainte-Soline.

«Elle essaie de nous endormir»

De l’autre côté de l’échiquier politique, Marine Le Pen chercherait, selon lui «à se dissimuler». Les élus RN se tiennent en effet en retrait des débats sur les violences et avaient agi avec sobriété à l’Assemblée nationale, lors des discussions sur la réforme des retraites. «Elle essaie de se parer de la démocratie, très aidée par M. Mélenchon, qui apparaît comme un épouvantail absolu pour un électorat modéré ou de droite classique», a asséné le ministre de l'Intérieur.

«Elle essaie de nous endormir», a-t-il estimé, à propos de celle qui s’est qualifiée au second tour des deux dernières élections présidentielles. Il a affirmé que devoir voter entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon serait choisir «entre la peste et le choléra».