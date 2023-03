Réforme des retraites : «toute main tendue est bonne à prendre, toute main tendue doit être considérée», estime François Bayrou

Au lendemain de la proposition du numéro un de la CFDT, Laurent Berger, de mettre en place une médiation pour trouver une voie de sortie à la crise sociale, François Bayrou, le président du MoDem, estime que «toute main tendue est bonne à prendre».

Ce mardi 28 mars, avant la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Laurent Berger, le numéro un de la CFDT, avait demandé à l'exécutif de mettre en place une médiation pour trouver une voie de sortie à la crise sociale. Une proposition qu'il ne faut pas négliger selon François Bayrou, le président du MoDem, qui était questionné à ce sujet, ce mercredi 29 mars sur France 2. «Toute main tendue est bonne à prendre, toute main tendue doit être considérée», a estimé le maire de Pau.

Les députés du MoDem, membres de la majorité présidentielle, avaient déjà déclaré, ce mardi, qu'ils étaient favorables à la médiation proposée par Laurent Berger, à l'inverse du gouvernement qui a fermé la porte à cette proposition. «C'est bien d'avoir une ou deux personnes pour essayer de retrouver le dialogue et avoir un certain recul», a souligné le président de groupe centriste, Jean-Paul Mattei, lors d'un point presse à l'Assemblée nationale.

.@bayrou sur la #reformedesretraites : "Le référendum était une méthode mais tout a déjà été acté et engagé. On ne peut pas changer de ligne à ce point mais on peut discuter" #Les4V pic.twitter.com/pxRDQgynDw

— Telematin (@telematin) March 29, 2023