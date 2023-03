Argent liquide : quelle somme maximum pouvez-vous légalement garder chez vous ?

Garder de l’argent liquide chez soi est une pratique de plus en plus courante en France. Si elle n’est pas interdite, un certain montant ne doit en revanche pas être dépassé.

Méfiance ou précaution ? Plutôt que de déposer leurs économies à la banque, de nombreux Français se mettent depuis plusieurs années à thésauriser.

Cette pratique consiste à amasser de l’argent chez soi dans le but de le conserver sans le placer ni le faire circuler. Dans une commode, dans un coffre, ou encore sous un matelas, les Français semblent ainsi préférer leur domicile aux différents livrets d’épargne.

Si l’accumulation de liquide chez soi n’est pas interdite, elle est en revanche encadrée.

Alors que l’argent conservé sur un compte courant ou un livret est garanti à hauteur de 100.000 euros par personne, l’argent détenu chez soi ne doit pas dépasser la somme de 10.000 euros par personne.

L'administration fiscale reste vigilante à la circulation des espèces sur le territoire. En effet, la détention de grosses sommes d’argent liquide peut être révélatrice d’activités illégales telles que le trafic de stupéfiants ou encore le travail au noir.

Une pratique en vogue mais risquée

D’après le rapport 2021 de la Banque de France, le montant de l’argent liquide détenu par les particuliers français était de 132,5 milliards en 2012. En 2020, la somme a atteint 225 milliards d’euros soit environ 3.000 euros par personne.

En outre, 78% des Français conserveraient moins de 1.000 euros chez eux, selon une étude de 2016 menée par la Banque centrale européenne.

Si les chiffres confirment la tendance, thésauriser n’est toutefois pas sans risque. En effet, les billets conservés à la maison ne sont pas sécurisés. Avec les bijoux, il s’agit des biens les plus recherchés par les cambrioleurs. Par ailleurs, les assurances habitation n’indemnisent généralement pas les vols d’argent liquide.