Meurtre de Vanesa Campos : deux hommes condamnés en appel à 17 et 14 ans de prison ferme

Deux hommes ont été condamnés ce jeudi 30 mars en appel à 17 ans et 14 ans de prison ferme par la cour d’assises du Val-de-Marne, pour le meurtre de Vanesa Campos, une Péruvienne transsexuelle de 36 ans tuée par balle en août 2018 au bois de Boulogne, où elle se prostituait.

Une peine réduite par rapport au premier verdict. Mahmoud Kadri, 25 ans, et Karim Ibrahim, 30 ans, ont écopé en appel de 17 ans et 14 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Vanesa Campos, une prostituée transsexuelle qui travaillait au bois de Boulogne. Les deux hommes avaient été condamnés à 22 ans de prison pour meurtre en bande organisée en première instance par la cour d’assises de Paris en janvier 2022.

Les deux hommes comparaissaient en appel aux côtés de trois autres Egyptiens, accusés d'association de malfaiteurs et du vol de l’arme du crime. Pour ces faits, l'un a été acquitté, et les deux autres ont écopé de trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis et de cinq ans dont deux avec sursis.

Vanesa Campos avait été tuée par balle au cours d’une expédition punitive dans la nuit du 16 au 17 août 2018, dans un endroit reculé et plongé dans l’obscurité du bois de Boulogne où elle exerçait depuis deux ans. Le soir du crime, Mahmoud Kadri et Karim Ibrahim ainsi que leurs amis s’étaient retrouvés «en meute» armée, avait décrit l’avocat général, Olivier Auféril, lors du premier procès.

Un premier procès chaotique

Un procès qui avait été «particulièrement éprouvant» et émaillé d’«incidents», selon Léa Dordilly, l’avocate de Mahmoud Kadri.

Les deux principaux accusés s'étaient renvoyés la responsabilité du crime pendant ce premier procès chaotique, où certains des mis en cause avaient parfois été expulsés du box.