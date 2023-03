Gendarme tué en Guyane : un hommage national présidé par Emmanuel Macron ce vendredi

Emmanuel Macron doit rendre hommage ce vendredi au gendarme du GIGN tué samedi dernier lors d'une opération contre l'orpaillage illégal en Guyane.

Le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, est attendu ce vendredi 31 mars sur la base GIGN de Versailles-Satory (Yvelines), pour présider la cérémonie d’hommage national au gendarme Arnaud Blanc, tué samedi 25 mars en Guyane.

Celle-ci doit commencer à 10h30, a indiqué l’Elysée. Une remise des insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur sur le cercueil, puis un échange avec la famille et les camarades du défunt doivent notamment avoir lieu.

Le maréchal des logis-chef Arnaud Blanc, membre de l'unité d’élite du GIGN, avait été pris à partie par un groupe armé et touché par balle, alors qu’il menait une opération d’infiltration dans la jungle pour atteindre une base d’orpailleurs.

Un homme, père de deux enfants

Il s’était fait déposer en hélicoptère, accompagné par d'autres membres du GIGN et des militaires, ainsi qu'un infirmier. Malgré les premiers secours prodigués sur place, il avait malheureusement succombé à ses blessures.

Le président avait réagi sur les réseaux sociaux, saluant avec «émotion son courage et son engagement». «Mes condoléances à sa compagne et ses deux enfants, à sa famille et ses camarades», avait-il également écrit.

En Guyane, les forces armées et les services de la gendarmerie mènent des missions régulières contre l’orpaillage illégal. Cette activité consiste à chercher de l’or dans les rivières.

Utilisant le mercure, elle est source de pollution et de déforestation. Elle est également responsable de nombreuses violences dans le pays. Des exploitations déclarées existent, soumises à des règles et obligations.

La bande armée qui a causé la mort du gendarme Arnaud Blanc a été identifiée et est activement recherchée.