Placée en garde à vue pour avoir insulté Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, elle témoigne

Interpellée chez elle par la police, puis placée en garde à vue pour avoir publié un message jugé insultant à l'égard d'Emmanuel Macron, Valérie, une habitante de Saint-Martin-lez-Tatinghem (Pas-de-Calais), est revenue ce vendredi sur cette scène surréaliste survenue le 24 mars dernier.

«Injure envers le président». C'est la raison pour laquelle les forces de l'ordre sont intervenues vendredi 24 mars au domicile de Valérie, situé dans le Pas-de-Calais. «La police est venue m’interpeller chez moi, à 10h du matin», s'étonne-t-elle encore en racontant les faits ce vendredi sur CNEWS, elle qui pensait au départ à une «blague» lorsque les policiers lui ont indiqué son placement en garde à vue.

Une plainte contre X déposée

En effet, il est reproché à la riveraine de Saint-Martin-lez-Tatinghem d'avoir insulté sur les réseaux sociaux Emmanuel Macron, la veille de son interview sur TF1 et France 2. «L’ordure va parler demain à 13h», pouvait-on ainsi lire sur son compte Facebook le 21 mars dernier.

Interrogée sur sa prétendue culpabilité, Valérie a indiqué qu'elle ne regrettait pas son message, et a assuré dans une justification hasardeuse faite aux policiers qu'elle voulait simplement faire un jeu de mots avec «or» et «dur» et que c'est le correcteur automatique qui a corrigé en «ordure».

L'enquête a été ouverte suite à une plainte contre X, déposée par le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Omer, Guillaume Thirard.

Présentée au procureur du tribunal de Saint-Omer, elle sera jugée le 20 juin pour «outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique», mais a affirmé «ne pas être inquiète pour son procès».