Playboy : Marlène Schiappa va faire la Une du magazine de charme

Marlène Schiappa a accepté de faire la Une de Playboy, selon une information confirmée par CNews. A paraître le 6 avril, une longue interview de 12 pages portant essentiellement sur la liberté des femmes mais aussi le féminisme, la politique et la littérature.

On aurait pu croire à un canular, et pourtant. La secrétaire d'Etat chargée de l'économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa va poser en Une du magazine de charme Playboy, à qui elle a accordé une longue interview sur les droits des femmes.

Liberté des femmes, feminisme, politique et littérature

La femme politique a été photographiée «habillée», avec une «robe longue blanche», pour le numéro du magazine à paraître jeudi 6 avril, a précisé son entourage. Le fait que cela suscite beaucoup de questions «montre à quel point la liberté des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent n'est pas acquise, c'est d'ailleurs ce qu'elle revendique dans l'interview», a ajouté cette même source.

Après Emmanuel Macron dans « Pif », #MarlèneSchiappa dans « Playboy » ! La secrétaire d’État à l’Économie sociale et solidaire figure en une de la prochaine édition du célèbre magazine de charme...



Cette interview a été réalisée il y a plusieurs semaines déjà. Au long des 12 pages de l'article, l'ancienne secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes/hommes évoquera notamment la liberté des femmes en Afghanistan, la défense de l'IVG, ou encore les droits LGBT+ sur la scène internationale. Mais pas seulement. Il sera également question de politique et de littérature, selon ses proches.

Première femme politique à faire la couverture de Playboy

L'entourage de Marlène Schiappa ne manque pas de souligner qu'elle est la première femme politique à faire la couverture de Playboy.

Et si Le Parisien fait état d'un certain agacement au gouvernement, ses proches soulignent que la secrétaire d'Etat a «toujours assumé de parler à tout le monde et d'avoir une communication disruptive». Et de noter : elle est «la seule ministre capable d'aller répondre aux questions d'un magazine comme Playboy».

La version française du magazine, après plus de cinq ans d'absence, avait retrouvé les kiosques en 2020 dans une nouvelle formule plus élégante.