La Russie prend la tête du Conseil de sécurité de l'ONU, «une mauvaise blague» dénonce l’Ukraine

La Russie a pris la présidence du Conseil de sécurité des Nation unies ce samedi 1er avril. Une nouvelle vivement critiquée par le gouvernement ukrainien.

«Une gifle au visage de la communauté internationale», a dénoncé Dmytro Kouleba, ministre des Affaires étrangères ukrainien. Malgré le contexte international, la Russie a accédé à la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nation unies (ONU) ce samedi 1er avril, et pour une durée d’un mois, comme le prévoit la charte.

«La présidence russe du Conseil de sécurité de l’ONU le 1er avril est une mauvaise blague. La Russie a usurpé son siège. C’est une guerre coloniale, son chef est un criminel de guerre recherché par la CPI pour enlèvement d’enfants. Le monde ne peut pas être un endroit sûr avec la Russie au CSNU», avait déclaré Dmytro Kuleba via Twitter.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023