Réforme des retraites : «L’extrême gauche joue un jeu très dangereux», estime Gérald Darmanin

Invité ce dimanche du Grand Rendez-vous sur CNEWS et Europe 1, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, assure que les membres de l’extrême gauche sont en train de jouer un jeu dangereux avec les propos qu’ils peuvent tenir sur les forces de l’ordre.

Depuis plusieurs jours, la France insoumise est accusée de durcir ses propos concernant les membres des forces de l’ordre. Ce vendredi 31 mars, une enquête a été ouverte pour «injure publique envers personne dépositaire de l’autorité publique», après les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon sur la Brigade de répression de l’action violente motorisée (BRAV-M).

«Nous enverrons ces jeunes gens se faire soigner. Vous imaginez ce que c'est que de dire 'je suis volontaire pour monter sur une moto et tabasser des gens en passant' ? C'est manifester un état d'esprit qui ne me convient pas et que je trouve anormal», avait déclaré le chef de file de la France insoumise sur les antennes de LCI.

La terreur physique et intellectuelle

«Il y a un rouleur compresseur incontestable d’une partie très entendue, ces derniers jours, de l’extrême gauche sur les ondes. Ces derniers attaquent les policiers et les gendarmes en dessous de la ceinture. Ils leur tirent dans le dos», a estimé Gérald Darmanin, invité ce dimanche du Grand Rendez-vous.

Pour le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, les forces de l’ordre subissent la terreur de l’extrême gauche. «Il y a la terreur physique que les policiers et les gendarmes ont vécu à Sainte-Soline, dans certaines zones de guérillas urbaines, que l’on a vues après les manifestations classiques», a déclaré Gérald Darmanin.

«Il y a aussi une terreur intellectuelle en disant que l’on veut désarmer la police, en disant qu’elle tue, en invitant des gens qui ont tué eux-mêmes comme à Bordeaux. Ils ont invité Jean-Marc Rouillon qui a été condamné à 25 ans de prison. On lui a demandé, en tant que ‘prisonnier politique’ de discuter de ce que doit être l’avenir de notre pays. Une alarme doit être sonnée, l’extrême gauche joue un jeu très dangereux dans notre pays», a-t-il ajouté.

Dans les colonnes du JDD, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, est revenu sur la pétition lancée sur les réseaux sociaux appelant à la dissolution de la BRAV-M qui a déjà été signée par 240.000 personnes. Pour lui, il s'agit d’une pétition politisée, relayée par la France insoumise, qui «déteste la police».