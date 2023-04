Feux de forêt : le Sénat examine dès mardi une proposition de loi pour renforcer la prévention

Pour mieux lutter contre et surtout prévenir les feux de forêt, une proposition de loi va être examinée ce mardi 4 avril au Sénat, allant d'une stratégie nationale de défense des forêts au renforcement des peines pour jet de mégots.

Après les méga-feux qui ont marqué l'été 2022, Emmanuel Macron avait annoncé fin octobre une «stratégie nouvelle» de lutte et de prévention contre les incendies. Dans cette optique, une proposition de loi avait été déposée par les quatre rapporteurs de la mission d’information qui avait été conduite en 2022 par le Sénat sur les feux de forêts. Ce texte d’une trentaine de pages sera donc examiné dès demain, mardi 4 avril, par la Chambre haute.

En 2022, les sénateurs s'étaient en effet saisis de la problématique dès le printemps, au travers d'une mission de contrôle sur l'intensification et l'extension du risque incendie, et dont les rapporteurs sont Jean Bacci (LR), Anne‑Catherine Loisier (centriste), Pascal Martin (centriste) et Olivier Rietmann (LR). A noter que cette proposition de loi a déjà été adoptée à l'unanimité en commission.

Le texte s'articule en huit axes déclinés en 38 articles. Parmi les mesures phares, figure un renforcement des obligations légales de débroussaillement, par exemple en majorant les sanctions en cas de non-respect ou en conditionnant la vente d'un terrain au respect de ces obligations.

De même, ce texte consacre au niveau législatif l'interdiction de fumer dans un bois ou une forêt classés à risque d’incendie, et inclut explicitement le jet de mégot parmi les causes pouvant «provoquer involontairement l’incendie».

Pour les cas les plus graves entraînant la mort d'une ou plusieurs personnes, les sanctions pénales pourraient atteindre dix ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende.