«La Nupes est dépassée» : les propos de Fabien Roussel agacent les insoumis

Dans un entretien à L’Express, le député communiste Fabien Roussel a considéré la Nupes comme «dépassée», assurant vouloir étendre l’union de la gauche à Bernard Cazeneuve. Des propos qui ont indigné certains élus de La France insoumise.

Une sortie qui creuse un peu plus le fossé entre Fabien Roussel et certains membres de la Nupes. Dans un entretien publié par nos confrères de L’Express ce lundi 3 avril, le secrétaire national du Parti communiste français a émis le souhait de voir la gauche «porter une alternative, fondée sur un collectif, qui respecte les syndicats et qui est prête à gouverner».

Cependant, l’ancien candidat à la présidentielle en 2022 ne croît pas en la Nupes pour mener à bien cette mission. «Non ! La Nupes, elle est dépassée», a-t-il jugé. Fabien Roussel a révélé vouloir étendre son union de la gauche à Bernard Cazeneuve, qui a quitté le PS en dénonçant la «toutouisation» des socialistes par La France insoumise. «Nous devons parler à toute la gauche. Il n’est pas imaginable d’exclure qui que ce soit si l’on veut incarner une force de progrès capable de l’emporter», a considéré le député du Nord.

Scandale du côté de La France insoumise

La sortie de Fabien Roussel a suscité la colère de certains élus de La France insoumise. «Pour élargir la #Nupes jusqu'à la victoire, commençons aussi par cesser de la dénigrer régulièrement. Le combat pour l'unité de notre camp et son renforcement est une exigence de chaque instant», a tweeté le député de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière.

Pour élargir la #Nupes jusqu'à la victoire, commençons aussi par cesser de la dénigrer régulièrement. Le combat pour l'unité de notre camp et son renforcement est une exigence de chaque instant.



En cette période de mobilisation, n'alimentons pas la chronique de la division. https://t.co/712jTxfVQg — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) April 3, 2023

Bastien Lachaud, également élu dans le département francilien, a lui été plus virulent. «"La NUPES est dépassée", dit Fabien Roussel. Elle l'était moins lorsqu'il avait besoin de son logo pour se faire élire. Maintenant il veut "rassembler" avec Cazeneuve. Et pourquoi pas Valls ? Gageons qu'en cohérence, il s'adressera à eux pour se faire investir la prochaine fois».

« La NUPES est dépassée» dit Fabien Roussel. Elle l'était moins lorsqu'il avait besoin de son logo pour se faire élire





Maintenant il veut « rassembler » avec Cazeneuve. Et pourquoi pas Valls ?



Gageons qu'en cohérence, il s'adressera à eux pour se faire investir la prochaine fois https://t.co/Thc3uRO3q6 — Bastien Lachaud (@LachaudB) April 3, 2023

Les désaccords entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, patron de La France insoumise, ne datent pas d’hier. Lors de la dernière campagne présidentielle, les deux hommes présentaient de nombreuses différences de point de vue, notamment sur le thème du nucléaire.

Certains députés LFI estiment d’ailleurs que la candidature du communiste aurait eu raison de la non-qualification de Jean-Luc Mélenchon au second tour dans sa course à l’Elysée. «Son petit jeu de diviseur nous a déjà coûté le second tour de la présidentielle», a estimé Paul Vannier ce lundi 3 avril.

Une fracture entre deux visages de l’opposition que même la stratégie contre la réforme des retraites du gouvernement n’aura pas réussi à totalement rassembler. En effet, quelques jours après la fin des débats à l’Assemblée nationale, Fabien Roussel avaient reproché à Jean-Luc Mélenchon et aux élus insoumis d’avoir «fait le choix de pourrir le débat», en décidant de ne pas retirer leurs amendements, ce qui aurait permis d’avancer sur l’étude du texte.