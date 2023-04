Grève des éboueurs à Paris : un nouveau préavis a été déposé pour le 13 avril

Vers le retour des ordures dans les rues de la capitale ? A peine une semaine après avoir annoncé la suspension de leur mouvement, les éboueurs parisiens – par la voix de la CGT, syndicat majoritaire – ont à nouveau déposé un préavis de grève illimité à partir du jeudi 13 avril.

Ils avaient promis de ne pas lâcher le combat. Les éboueurs parisiens ont décidé de relancer leur mouvement social, pour montrer leur désaccord contre la réforme des retraites. Ce lundi, la CGT FTDNEEA [Filière traitement des déchets, nettoiement et eau, égouts, assainissement, ndlr] de Paris a présenté un nouveau préavis de grève, envoyé à la maire de Paris Anne Hidalgo.

«Reconductible et indéterminé»

«Ce préavis de grève reconductible et indéterminé à partir du 13 avril 2023 pour les agents cités en objet, à partir de minuit pouvant aller de 55 minutes (à partir du début ou fin de service) à 24h00 pour le retrait de la réforme des retraites Macron/Borne et pour un retour à la retraite à 60 ans maximum avec pour les personnels concernés un retour à 50 et 55 ans», explique le syndicat dans ce courrier.

Une date qui n'a pas été choisie au hasard, puisque le 14 avril, au lendemain de cette nouvelle mobilisation sociale, le Conseil constitutionnel doit trancher sur la validité ou non de la réforme des retraites. Une réforme contre laquelle la CGT est vivement engagée, le texte étant jugé «particulièrement néfaste pour les femmes et les hommes de notre Direction qui ont des métiers pénibles et insalubres».

En parallèle, la CGT FTDNEEA appelle «l'ensemble des personnels de la DPE [Direction de la propreté et de l'eau, ndlr] à participer activement et massivement aux journées d'actions intersyndicale et interprofessionnelles des jours à venir et notamment celle du 6 avril 2023».

Une situation à peine revenue à la normale

Une mauvaise nouvelle pour les Parisiens, alors que la situation commençait seulement à revenir à la normale. Très fortement perturbé en mars par la grève des éboueurs contre la réforme des retraites, le ramassage des poubelles à Paris retrouve progressivement un fonctionnement normal en ce début de semaine.

«L'activité repart progressivement à la normale. La collecte sélective (bacs jaunes) reprend également dès aujourd'hui», avait ainsi fait savoir la municipalité parisienne sur Twitter ce lundi. En fin de week-end, il ne restait «plus» que 650 tonnes de déchets non ramassés dans les rues de la capitale.

En outre, les blocages de certains centres de tri franciliens continuent de perturber la collecte des déchets à Paris. Si le mouvement se durcit à nouveau, ce pourrait être le retour de l'amoncellement de poubelles dans les rues de la capitale.