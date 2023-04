Règlements de comptes à Marseille : «Le profil des victimes et des tueurs a tendance à se rajeunir», affirme la préfète des Bouches-du-Rhône

«Le profil des victimes et des tueurs a tendance à se rajeunir à Marseille», a affirmé, ce mardi 4 avril sur CNEWS, Frédérique Camilleri, préfète des Bouches-du-Rhône, alors que la cité phocéenne vient de connaître un nouvel épisode sanglant dans la guerre de territoires qui oppose plusieurs gangs impliqués dans des trafics de drogue.

«Le profil des victimes et des tueurs a tendance à se rajeunir», a dit ce mardi sur CNEWS, Frédérique Camilleri, la préfète des Bouches-du-Rhône.

Âgées de 27 ans en moyenne il y a une dizaine d'années, les victimes des règlements de comptes entre gangs à Marseille sont désormais quatre ans plus jeunes, selon une étude faite sur les neuf premiers mois de 2022. Dans la nuit de dimanche à lundi, trois personnes (âgées de 16, 21 et 23 ans) avaient été tuées dans trois fusillades.

A Marseille, les statistiques des homicides sur fond de trafic de drogue ne cessent de s'accélérer en 2023.

On dénombre désormais 14 morts --13 tués par balles et le jeune lynché à la Paternelle-- et 43 blessés en à peine trois mois, tous dans la deuxième ville de France.