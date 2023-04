Grève du 6 avril : 11.500 policiers et gendarmes mobilisés en France, dont 4.200 à Paris

Pour la 11e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, prévue ce jeudi 6 avril, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que 11.500 policiers et gendarmes seraient déployés dans l’Hexagone, dont 4.200 dans la capitale.

Un effectif légèrement en baisse. En vue de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce jeudi 6 avril, près de 11.500 policiers et gendarmes seront déployés à travers le pays, dont 4.200 dans Paris, a annoncé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. C’est un chiffre légèrement moins important que celui de la précédente manifestation, où 13.000 fonctionnaires avaient été mobilisés, dont 5.500 au coeur de la capitale.

Ce jeudi 11500 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France dont 4200 à Paris, afin d’encadrer les cortèges, permettre la liberté de manifester et assurer la sécurité des personnes et des biens. Merci à nos forces de l’ordre.

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 5, 2023