Paris : le Disney Store des Champs-Élysées, dernier de France, va fermer

Trente ans après son inauguration, le Disney Store des Champs-Élysées, à Paris, va définitivement baisser le rideau. Il s’agit du dernier magasin du groupe encore en activité en France, en dehors de ceux du parc d’attractions Disneyland Paris.

C’est officiel, le Disney Store des Champs-Élysées, à Paris, va définitivement fermer ses portes. Une information qui a été confirmée par la maire LR du 8e arrondissement, Jeanne d’Hauteserre, à nos confrères du site Actu.fr.

Si aucune date précise n’a été jusqu’à présent communiquée, le magasin baisserait le rideau en mai prochain. La raison ? Des loyers trop élevés sur la plus belle avenue du monde. Sans oublier la crise des Gilets jaunes et la pandémie, qui ont grandement fragilisé le secteur.

Le groupe Disney souhaiterait développer la vente en ligne sur sa plate-forme, et mise désormais uniquement sur les boutiques se trouvant au sein du célèbre parc d’attractions à Marne-la-Vallée pour les ventes physiques. Alors que la quarantaine de salariés du Disney Store craignent pour leurs emplois, les fans de Mickey n’ont quant à eux plus que quelques jours pour faire des emplettes et dénicher accessoires et autres costumes imaginés par la firme, que l’on ne trouve que sur les Champs-Élysées.