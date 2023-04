Paris : voici à quoi devrait ressembler la voie du périphérique réservée au covoiturage

Prévue comme «voie olympique» dans le cadre de l'organisation des JO de Paris 2024, la voie réservée au covoiturage sur le périphérique parisien doit rester comme «héritage», se félicite la municipalité ce mercredi 5 avril, alors qu'une consultation citoyenne s'ouvre dans quelques jours à ce sujet.

C'était un vœu pieux, qui pourrait devenir réalité plus vite que prévu. La voie réservée au covoiturage, taxis et transports en commun pourrait bien être pérennisée dès la fin des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, se réjouissent ce mercredi conjointement le premier adjoint à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire et l'adjoint chargé des mobilités David Belliard, annonçant l'ouverture d'une consultation citoyenne à ce sujet mi-avril.

Résultats au mois de juillet

«A partir du 17 avril et jusqu'au 28 mai, les Franciliens, ainsi que les usagers et riverains du boulevard périphérique pourront donner leur avis, sur une plate-forme prévue pour la consultation du public (peripherique-voie-dediee.paris), sur les modalités du projet de voie dédiée sur le boulevard périphérique parisien», communique ainsi la municipalité parisienne, qui prévoit de donner les résultats de cette participation du public par voie électronique (PPVE) «au mois de juillet».

L'occasion pour les Parisiens mais pas seulement, puisque cette consultation «est ouverte à tous», de donner leur avis sur les aspect techniques du projet. «Quelle voie ? A quels horaires ? Et quels jours ? Tout cela sera soumis à concertation», avance David Belliard, qui évoque ce «package de sujets qui doivent être discutés» et esquisse ce à quoi pourrait ressembler cette voie d'ici à la fin de l'année 2024.

Dans le détail, cette voie devrait voir le jour sur la file la plus à gauche, en circulation dynamique – «c'est-à-dire activable et désactivable en fonction des besoins» –, de 6h30 à 11h puis de 15h30 à 20h, et ce, tous les jours de la semaine. Et pour la repérer dans l'espace, une signalisation sous la forme de losanges blancs lumineux «qui seront allumés lorsque la voie sera activée».

Les JO ont permis d'accélérer le projet

«Si l'exécutif parisien s'était mis en tête de faire une voie réservée sans avoir l'accélérateur que représentent les JO, cela nous aurait pris énormément de temps», explique Emmanuel Grégoire ce mercredi, évoquant à demi-mot le temps gagné, leur épargnant des heures «de débat» sans parler des «aspects techniques». Un «élément tout à fait central de l'héritage des JO» selon lui, notamment parce que cette voie dédiée va en partie être financée par la Solideo.

Cette voie olympique sera en effet 100 % financée par la Société de livraison des ouvrages olympiques à hauteur de 18,7 millions d'euros, à laquelle il faudra rajouter 5 millions d'euros hors taxes financés par la Ville de Paris pour finaliser le projet. La partie du périphérique comprise entre la porte de Versailles et celle de Bercy n'étant pas concernée par les JO.

Quant au calendrier, les deux élus affirment que cette voie pourrait naître «si possible dès la fin des JO», «dès le dernier trimestre 2024 pour l'activation des trois quarts de cette voie», celle couverte pour les Jeux, et «à partir de mi-2025» pour le dernier tronçon non concerné par la voie olympique des JO.