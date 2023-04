Réforme des retraites : l’intersyndicale dénonce la «déconnexion» du gouvernement après sa réunion avec Elisabeth Borne

Après sa rencontre avec la Première ministre Elisabeth Borne à Matignon ce mercredi 5 avril, l’intersyndicale a pointé du doigt l’échec d’une réunion face à un «gouvernement radicalisé et déconnecté».

«C’est une gifle aux millions de Français qui sont dans la rue». C’est par ces mots que Sophie Binet, nouvelle secrétaire générale de la CGT, a résumé la réunion entre l’intersyndicale et Elisabeth Borne organisée à Matignon ce mercredi 5 avril.

L’entretien, qui a duré moins d’une heure, a pris fin à la suite du refus de la Première ministre de retirer son projet de réforme des retraites, la demande principale des syndicats. «Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté», a fustigé Sophie Pinet devant la presse.

Sophie Binet (CGT) : «Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première ministre nous a indiqué qu’elle continuerait à gouverner contre le pays» pic.twitter.com/kWrYyIHt3j — CNEWS (@CNEWS) April 5, 2023

De son côté, Laurent Berger a réaffirmé la ligne défendue par les organisations syndicales, dans un moment où le pays traverse, selon lui, «une grave crise démocratique».

Laurent Berger (CFDT) : «On avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique» pic.twitter.com/rI7lse1osW — CNEWS (@CNEWS) April 5, 2023

Devant cet échec, Cyril Chabanier, président de la CFTC, a lancé un appel «à se joindre massivement» à la 11e journée de mobilisation, prévue ce jeudi 6 avril. «Nous en appelons à la sagesse du Conseil constitutionnel qui doit entendre la juste colère des travailleuses et des travailleurs», a-t-il ajouté. Pour rappel, les Sages rendront leur décision sur la réforme des retraites le 14 avril prochain, «en fin de journée».

Elisabeth Borne parle d’un «échange respectueux»

Si l’intersyndicale a dénoncé l’entêtement de l’exécutif, et réaffirmé sa mobilisation contre la réforme des retraites, Elisabeth Borne a évoqué un «échange respectueux», lors duquel «d’autres sujets ont été évoqués», notamment «les carrières longues, la pénibilité et l’emploi des seniors».

Élisabeth Borne sur sa rencontre avec l'intersyndicale : «Cette réunion marque une étape importante» pic.twitter.com/d0duHxoLV0 — CNEWS (@CNEWS) April 5, 2023

La Première ministre a indiqué qu’elle «n’envisageait pas d’avancer sans les partenaires sociaux». «Cette réunion marque une étape importante. Les organisations syndicales, comme elles ont pu vous l'indiquer, sont disponibles pour travailler ultérieurement sur ces sujets et je leur ai dit ma disponibilité et celle de mon gouvernement», a-t-elle assuré.

Au-delà de l’intersyndicale, Elisabeth Borne a également entamé une série de consultations politiques, dans le but d’apaiser les tensions face à une opposition qui remet de plus en plus en doute sa crédibilité.

La locataire de Matignon s’est ainsi entretenue avec la Secrétaire nationale d'EELV Marine Tondelier, ce mardi, au sujet «du climat de violence» et «du maintien de l’ordre». Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure a, lui, prévenu de son côté la Première ministre que «laisser cette situation s'envenimer, laisser même peut-être la violence remplacer ce qui a été jusqu'ici des manifestations pacifiques, c’est prendre un risque considérable».