Parcoursup 2023 : voici les 6 informations à compléter dans votre dossier avant ce soir

Dernière ligne droite pour les lycéens qui souhaitent entrer dans l’enseignement supérieur. Les candidats ont jusqu’à ce jeudi 6 avril au soir, 23h59, pour finir de remplir leurs dossiers d’admission sur la plate-forme Parcoursup.

Les postulants doivent vérifier que les informations sont bien complétées pour chacun des vœux qu’ils ont formulés au préalable. Les candidats doivent vérifier plus particulièrement sept points avant de valider leur dossier.

Le projet de formation motivé

Pour chacun des vœux choisis, le candidat ou la candidate doit rédiger un «projet de formation motivé», une dizaine de lignes qui permettent d’expliquer pourquoi avoir choisi de postuler dans cette filière, et en quoi son profil correspond bien à cette formation. L’objectif est de montrer aux recruteurs que son projet et ses compétences correspondent aux attentes de l’établissement.

Ce sont les formations que vous avez choisies qui examineront votre dossier. Les attendus et critères d'examen des candidatures sont affichés clairement dans leurs fiches détaillées sur Parcoursup. Prenez les en compte pour rédiger vos projets de formation motivés. — Parcoursup (@parcoursup_info) March 27, 2023

Les éléments complémentaires

Certains établissements ou formations peuvent demander des éléments complémentaires, et cela est donc mentionné dans le dossier. «Pour certaines formations, des frais de candidature liés à l’organisation de concours (écrits/oraux) peuvent être demandés. Ils sont à régler directement auprès de la formation via votre dossier Parcoursup», rappelle également la plate-forme.

La rubrique préférence et autres projets

Cette rubrique est obligatoire, bien que les informations qui y sont renseignées ne soient pas transmises aux établissements dans lesquels les candidats postulent. Elle permet cependant aux services académiques de revenir avec des nouvelles propositions de formation dans le cas où un candidat se voit opposer des refus dans tous les établissements choisis. Une rubrique très importante : en 2022, environ 94.000 candidats n’avaient obtenu aucune affectation à l’issue de la phase principale d’admission.

Les activités et centres d’intérêt

Contrairement à la précédente, cette rubrique n’est pas obligatoire. Elle permet cependant aux recruteurs de mieux connaître les candidats, qui peuvent y valoriser les différentes expériences (associatives, professionnelles, sportives, culturelles, citoyennes etc.) Cette rubrique permet donc aux élèves de parler de choses qui ne figurent pas dans leur dossier scolaire.

Le projet de réorientation

Les candidats en réorientation ou en reprise d’études, pour qui ce n’est donc pas la première inscription dans l’enseignement supérieur, peuvent également remplir une fiche de suivi de leur projet de réorientation ou reprise d’étude, qui doit être signée par un service d’orientation qui atteste des démarches entreprises pour ce nouveau projet.

Confirmation des voeux

Une fois toutes les informations complétées et le dossier finalisé, les candidats doivent confirmer leurs vœux un par un. La plate-forme suggère par ailleurs de ne pas attendre la dernière minute pour le faire. C’est la dernière étape et la plus importante, car seules les candidatures confirmées seront transmises et étudiées par les établissements d’enseignement supérieur.

Les résultats d’admission commenceront à tomber dès le 1er juin et jusqu’au 13 juillet, date de la fin de la phase principale d’admission.