Qualité de l'air dans le métro parisien : «l'enquête visant la RATP va permettre une investigation plus poussée», assure le président de Respire

Au lendemain de l'annonce de l'ouverture d'une enquête préliminaire visant la RATP au sujet de la qualité de l'air dans le métro, le président de l'association Respire, Tony Renucci, se félicite de l'avancée du dossier ce jeudi 6 avril. Début 2021, il assurait déjà que de nombreuses stations de métro parisiennes se trouvaient «en pic de pollution permanent».

Lanceur d'alerte sur le sujet, le président de l'association Respire Tony Renucci martèle depuis des années que la qualité de l'air est dégradée dans les sous-sols du métro parisien. A tel point qu'en janvier 2021, Respire avait montré que la pollution de l'air à l'intérieur du métro avait «atteint des niveaux énormes, jusqu'à 10 fois plus élevés qu'en surface».

Une situation que «connaît» la RATP selon lui, puisqu'«elle fait ses propres mesures et est sensibilisée sur ce point par les autorités sanitaires depuis le début des années 2000 [...] mais s'abstient délibérément d’alerter les usagers de son réseau sur les risques qu’ils encourent».

Quand et comment avez-vous réalisé vos mesures ? Et qu'avez-vous découvert ?

Nous avons commencé à faire des mesures dès 2019 mais aussi en 2021. A l'époque, nous avions travaillé avec Jean-Baptiste Renard, un chercheur du CNRS (Centre national de recherche scientifique) qui a développé un outil de mesure baptisé «LOAC». Un instrument très précis qui permet de mesurer les particules fines, voire très fines.

Des mesures réalisées dans une dizaine de stations de métro et de RER, parmi lesquelles Châtelet, Auber, Franklin-Roosevelt ou encore Alexandre Dumas, toutes listées dans le rapport qui avait poussé l'association à déposer plainte contre la RATP pour tromperie aggravée et blessures involontaires auprès du Procureur de Paris.

Depuis, nous n'avons pas refait de mesures, mais l'Anses [Agence nationale sécurité sanitaire alimentaire nationale, ndlr] a également noté des dépassements au cours de l'année 2022. Il y a pourtant une sorte d'omerta pour ne pas en parler, malgré le fait que même le syndicat SAT-RATP avait porté plainte pour «mise en danger délibérée d'autrui» contre la RATP.

Quelles sont les sources de pollution ?

Aujourd'hui, la pollution de l'air dans le métro est notamment due aux particules issues du freinage, et du frottement des pneus lors du freinage, mais aussi de la configuration des stations qui sont telles qu'une forte concentration des particules restent bloquées dans l'air. Il n'y a pas assez de ventilation, c'est un problème sur l'ensemble du réseau.

Que va permettre l'ouverture de cette enquête ?

Cette enquête va permettre d'avoir une investigation bien plus poussée, confiée aux enquêteurs spécialisés de l'OCLAESP (Office Central de Lutte contre les Atteintes à l'Environnement et à la Santé Publique) qui va mesurer, aller sur place et interroger. Et c'est ça qui permettra de mener l'enquête et, derrière, de rendre compte au procureur de la République. En espérant qu'il décidera une instruction.

Quelles solutions pour rendre les transports en commun plus respirables ?

Cela passera par des investissements notamment sur le matériel roulant, les systèmes de freinage.

Aujourd'hui, il existe des technologies qui permettent d'aspirer les particules issues du freinage, mais elles ne sont pas du tout généralisées par la RATP. Il faudra également investir pour améliorer la ventilation dans les rames.

Connaît-on les conséquences de cette pollution sur la santé ?

On connaît les conséquences des particules fines sur la santé, mais on manque de littérature scientifique pour affirmer de la dangerosité de cette pollution à laquelle nous ne sommes exposés que pour de courtes durées.