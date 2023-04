Réforme des retraites : participation en baisse et des heurts en marge des manifestations ce jeudi

La onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a réuni 570.000 selon le ministère de l’Intérieur et près de 2 millions de personnes dans toute la France, selon la CGT. Une mobilisation en baisse, et des manifestations émaillées de heurts entre militants radicaux et policiers.

Les opposants à la réforme des retraites ont une nouvelle fois battu le pavé ce jeudi, pour la onzième journée de mobilisation contre le texte. Le mouvement semble toutefois s’essouffler, avec près de 2 millions de participants dans toute la France selon la CGT, et 570.000 selon le ministère de l’Intérieur. La semaine dernière, lors de la dixième journée de mobilisation, les autorités avaient compté 93.000 personnes dans l’Hexagone, et 450.000 selon la CGT.

À Paris, 57.000 personnes ont défilé dans les rues, selon la préfecture de police, et 400.000 selon la Confédération générale du Travail. En tête de cortège, le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger, a souligné que «la contestation est toujours aussi forte» même si les chiffres de la participation du jour ne sont «pas les plus importants depuis le début» du mouvement social. On comptait également 5.500 personnes au Havre, 5.000 à Lille, 15.000 à Toulouse ou 10.000 à Marseille.

Des policiers et gendarmes blessés

Si la manifestation parisienne a débuté dans le calme, des premiers heurts ont éclaté lorsque le cortège est passé devant la brasserie La Rotonde, dans le 14e arrondissement de la capitale, où Emmanuel Macron avait fêté son score au premier tour de l’élection présidentielle en 2017. L’auvent du restaurant a été incendié par des black blocs. Selon les informations de CNEWS, environ 300 manifestants radicaux étaient rassemblés près de la brasserie.

Une commissaire a par ailleurs été blessée après avoir reçu un pavé sur son casque, et a perdu connaissance. Une autre gendarme a été blessée à l’œil lors des échauffourées.

Vers 20h, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait état de 111 interpellations sur le territoire. Les forces de l'ordre procédaient par ailleurs à de nouvelles interpellations à Paris en début de soirée en raison d’individus qui leur lançaient des projectiles vers la Place d’Italie, dernière étape de la manifestation. À 20h45, 45 personnes avaient été interpellées dans la capitale. Le ministre a également annoncé que 154 membres des forces de l'ordre avaient été blessés, dont certains gravement.

154 blessés, pour l’instant, parmi les forces de l’ordre en marge des manifestations du jour. Certains gravement. 111 interpellations. Plein soutien aux policiers, aux gendarmes, aux sapeurs pompiers qui protègent les manifestants et les biens publics comme privés. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 6, 2023

Nouvelle journée de grève le 13 avril

Cette nouvelle journée de manifestation intervient alors que les négociations entre les syndicats et la Première ministre Élisabeth Borne sont dans l’impasse. Après une réunion organisée mercredi 5 avril avec la cheffe du gouvernement, l’intersyndicale avait déclaré que les discussions s'étaient soldées par «un échec». Un refus de la Première ministre de retirer la réforme des retraites perçu comme une «crise démocratique».

L’intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de mobilisation la semaine prochaine, jeudi 13 avril, veille de la très attendue décision du Conseil constitutionnel. Les syndicats et les opposants politiques espèrent que les «Sages» censurent l'ensemble du texte de loi, adopté sans vote du Parlement grâce à l'article 49-3 de la Constitution.