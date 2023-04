Retraites : Nicolas Dupont-Aignan estime qu’il faut «engager la destitution» d’Emmanuel Macron

Invité sur Europe 1 ce jeudi 6 avril, Nicolas Dupont-Aignan s’est exprimé sur la posture du gouvernement concernant la réforme des retraites. Le député a ainsi qualifié le président de la République Emmanuel Macron d’homme «dangereux»

Nicolas Dupont-Aignan est toujours aussi remonté contre Emmanuel Macron. Le député de l’Essonne était l’invité d’Europe 1, dans la matinée du jeudi 6 avril.

Face à Sonia Mabrouk, il a déploré une «inaction» d’Emmanuel Macron, devant la gronde provoquée par la réforme des retraites : «J’engagerais la destitution de cet homme dangereux», a-t-il lancé. «C’est un homme dangereux, qui met en péril la France», a-t-il maintenu.

« Moi, j’engagerais la destitution de cet homme dangereux », déclare @dupontaignan à propos d’Emmanuel Macron sur #Europe1 pic.twitter.com/n6bGu8tego — Europe 1 (@Europe1) April 6, 2023

Si Nicolas Dupont-Aignan a finalement affirmé qu’il ne souhaitait pas réellement la destitution d’Emmanuel Macron, il a toutefois déploré une absence de réaction face à la controverse autour de la réforme : «Il ferme toutes les portes. Il n'y a pas de retrait, pas de pause, pas de référendum, pas de dissolution», a-t-il déploré.

Le fondateur du parti «Debout la France» a comparé Emmanuel Macron à des prédécesseurs qui ont su «doser leur action et conduire un peuple vers une cohésion». «C’est ça la politique, pas d’être isolé et avoir un comportement de plus en plus dangereux», a-t-il déclaré.