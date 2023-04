Mal de dos : aucun médicament ne serait efficace, selon une étude médicale

Des chercheurs australiens ont publié une étude fin mars sur les douleurs dorsales. Ils ont constaté qu’aucun médicament n’était réellement efficace contre ce mal. Quel serait alors le meilleur moyen d’atténuer ce type de douleur ?

De très nombreux Français en souffrent. D’après un sondage Ifop publié cette année, 86% des salariés français ont subi des douleurs au dos ces 12 derniers mois. Que les causes soient liées aux conditions de travail ou non, les remèdes, eux, sont souvent médicamenteux. Pourtant, des chercheurs australiens ont étudié les douleurs dorsales et les différents remèdes dans une publication sortie le 22 mars 2023. D’après cette étude, le recours systématique aux médicaments ne seraient pas forcément la meilleure solution pour atténuer ou faire disparaître la douleur.

Ces recherches concernent les maux de dos sans cause spécifique, non pathologiques. Initialement, elles avaient pour but de trouver les meilleurs traitements contre les douleurs aigües situées au bas du dos. Seulement, l’équipe menée par le professeur James McAuley est arrivée à un résultat tout autre.

Rien ne remplace l'activité physique

Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5, est revenue sur cette étude auprès de Franceinfo : «Ils ont bien trouvé 98 essais cliniques, créés pour évaluer en tout 69 médicaments, parfois associés […] Le professeur McAuley est formel : en général, en trois semaines, même sans traitement, ça va toujours mieux.»

Pour résumer, aucun traitement ne serait véritablement efficace contre le mal de dos sans cause spécifique. Si la mise au repos apporte un soulagement, il ne faudrait donc pas qu'elle s'étende au-delà de deux jours, au risque d'aggraver le mal pour cause d'inactivité.

Cette étude aboutie ainsi à un constat simple : la meilleure façon de lutter contre le mal de dos non pathologique, est d’être attentif à sa posture, se reposer en cas de vive douleur, mais éviter l’absence totale de mouvement pendant plusieurs jours. L’idéal serait d’inclure des exercices physiques simples et doux, comme la marche, afin de solliciter les muscles du dos.