Rodéos urbains : Gérald Darmanin appelle les préfets à intensifier la lutte

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a décidé d’appeler les préfets pour qu’ils renforcent leur lutte contre les rodéos urbains après plusieurs incidents.

Depuis le début de son mandat, Gérald Darmanin est en lutte active contre les rodéos urbains. Et le retour du soleil est aussi synonyme du retour des rodéos urbains. De ce fait, le ministre de l’Intérieur a alerté les préfets, dans une note envoyée aux médias datée de vendredi, «de reprendre sans délai les mesures nécessaires», afin de lutter contre les «rodéos urbains motorisés» qui «altèrent gravement la vie des habitants».

Selon le ministère de l'Intérieur, une recrudescence des incidents est à signaler depuis «le week-end du 1er avril».

Un dispositif exceptionnel pour lutter contre les rodéos urbains

La mission principale des préfets résidera notamment dans le fait de «conduire des opérations de contrôles coordonnées dans les secteurs et sur les axes les plus exposés» et «procéder à la saisie systématique des engins utilisés».

Gérald Darmanin a demandé l’optimisation des «usages de la vidéosurveillance» pour permettre d’identifier les auteurs et de procéder à leur arrestation. «Pour une occupation massive du territoire », il incite la police municipale à prendre part aux opérations. En 2022, 4.500 engins ont été saisis à travers la France par les policiers selon le ministère de l’Intérieur.