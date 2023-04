Banque : est-il possible d’annuler un virement bancaire ?

Vous avez validé un virement bancaire par erreur, ou vous vous êtes trompé dans les coordonnées ? Il existe des moyens de faire annuler l’opération auprès de votre banque.

IBAN erroné, erreur sur le montant ou le bénéficiaire, escroquerie… Il peut être parfois nécessaire d’annuler un virement bancaire en cours, mais les procédures peuvent parfois être complexes.

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler qu’un virement SEPA, pour «Single Euro Payments Area» permet au titulaire d’un compte bancaire de transférer des fonds vers un autre compte, au sein de zone SEPA, qui comprend 34 pays, dont les 27 de l’Union européennes, le Royaume-Uni, la Suisse ou encore Monaco. L’un des principes du virement SEPA est l’irrévocabilité : un ordre de virement ne peut pas être annulé à partir du moment où il a été reçu par votre banque. Il existe cependant un cas de figure où un virement peut être annulé : en cas d’arnaque ou de vol. Il faudra dans ce cas contacter directement votre banque et lui apporter la preuve que vous avez été victime d’une escroquerie.

L’erreur peut cependant parfois venir de l’émetteur du virement : vous vous êtes trompé dans l’IBAN, le bénéficiaire, ou le montant du paiement. Dans ces cas, il existe plusieurs façons possibles de tenter de faire annuler le virement.

En cas d’erreur de saisie (de l’IBAN ou du BIC), votre banque peut s’en rendre compte d’elle-même et bloquer l’opération. Les banques effectuent en effet des contrôles réguliers des coordonnées bancaires et des identités des bénéficiaires pour s’assurer que tout est en ordre. Si la banque se rend compte de l’erreur, elle vous contactera pour la rectifier. Si l’erreur est tout de même passée, certaines banques permettent d’annuler les opérations, si elles sont signalées rapidement, généralement sous 24 heures. Il sera donc nécessaire de contacter votre banque et de leur demander s’il est possible d’annuler l’opération. À noter qu'elles peuvent prélever quelques euros de frais d’annulation.

Si la banque ne peut ni rectifier ni annuler le virement, il reste encore une solution, bien que moins officielle : signaler au bénéficiaire votre erreur et lui demander de vous rembourser votre virement. En cas de refus de sa part, il ne vous restera qu'une seule option : le recours judiciaire.

Par ailleurs, les virements «instantanés», qui créditent immédiatement la somme au bénéficiaire, ne peuvent jamais être annulés. Les banques ne peuvent intervenir qu'avant que la somme ait été versée sur le compte du bénéficiaire.

Concernant les virements SEPA réguliers, que l'on utilise souvent pour le paiement des loyers, ou de différents abonnements (internet, transport, assurances etc.), il est possible de l'interrompre ou de l'annuler à tout moment, en ligne ou en contactant votre banque.