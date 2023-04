Patrimoine : Stéphane Bern défend la création d'un secrétariat d'État et d'une police dédiés

Dans une interview accordée au JDD ce dimanche, l’animateur de télévision Stéphane Bern plaide pour la création d'un secrétariat d'État, mais également d'une police, dédiés au patrimoine.

Il veut voir créer une structure au plus haut sommet de l'Etat pleinement dédiée au sujet. L’animateur de télévision Stéphane Bern a appelé, ce dimanche 9 avril, le gouvernement à la création d'un secrétariat d'État, ainsi qu'une police, dédiés au patrimoine.

Dans un entretien accordé au JDD, le spécialiste des familles royales a dénoncé une situation critique sur le sujet où les églises, notamment, sont laissées selon lui à l'abandon et a exhorté l’exécutif a prendre ses responsabilités.

«La France compte 45.000 édifices religieux dont 75% se trouvent dans des communes de moins de 3 000 habitants. Or, les petites communes n’ont plus les moyens de les entretenir. Restaurer une église, ça coûte 1,5 million d’euros. Une petite commune ne peut pas y faire face», a expliqué celui qui avait été missionné par Emmanuel Macron en 2017,afin de recenser les édifices religieux en péril.

«Abandonner le patrimoine, c’est abandonner les citoyens»

«Avec la Fondation du patrimoine, nous plaidons pour la création d’un fonds de sauvegarde du patrimoine religieux. Nous y travaillons, avec un consortium de mécènes. Presque malgré moi, je suis devenu le réceptacle de cette colère de gens qui me demandent de secourir des églises dont personne ne s’occupe. Je reçois une vingtaine d’appels en ce sens par semaine. Une église qui tombe en ruine dans un village contribue à renforcer le sentiment de déclassement des habitants. C’est là que surgissent les votes protestataires. Abandonner le patrimoine, c’est abandonner les citoyens. J’en ai parlé au Président, il a conscience de ce problème», a toutefois souligné Stéphane Bern.

Le spécialiste des familles royles a donc demandé à ce que l'État en fasse plus pour préserver le patrimoine français, en «créant un secrétariat d’État au Patrimoine qui dépendrait du ministère du Tourisme». Car «aujourd’hui, on a d’un côté le patrimoine et la culture, de l’autre le tourisme et les affaires étrangères. Ça n’a pas de sens. Mêler les deux permettrait d’avoir une vision beaucoup plus tournée vers l’avenir», a-t-il estimé.

Concernant la «police du patrimoine», celle-ci pourrait permettre, veut encore croire l'animateur, «d'arrêter de faire n’importe quoi en matière de restauration : dans une commune classée, on a parfois un architecte des bâtiments de France qui va autoriser des fenêtres en PVC», a-t-il conclu.