Chat qui ne mange plus : ces 6 causes possibles

Un foyer français sur deux possède au moins un animal compagnie, dont 15 millions sont des chats. Mais si les Français adorent leurs félins, certains signes inhabituels peuvent déboussoler leur propriétaire. A commencer par la perte d'appétit, dont les causes peuvent être multiples chez le félin. En voici six.

Changement d’environnement et stress

Le stress et le changement sont les raisons les plus courantes d’une perte d’appétit chez le chat. Très sensibles au moindre changement dans leur environnement, que ce soit un déménagement, un voyage, l’arrivée d’un nouveau membre au sein du foyer, des travaux, ou même un changement d’heure, les félins peuvent être perturbés au point de ne plus se nourrir correctement.

Cette perte d'appétit peut également s'accompagner d'une augmentation de la perte de poils pendant quelques jours, d’après le docteur Timothée Audouin pour Passeport Santé. Pour aider le chat à se remettre, il est important de limiter les autres changements (de litière ou de nourriture par exemple) et de lui accorder de l’attention. En quelques jours, il devrait retrouver de l’appétit. En revanche, si aucune n’amélioration n’est à noter et que le chat ne boit plus, il est vivement conseillé de prendre rendez-vous chez le vétérinaire le plus rapidement possible.

Goût et régime alimentaire

Les chats sont des animaux gourmands mais également très capricieux en ce qui concerne leur alimentation. Le manque d’appétit ou d’intérêt pour le contenu de leur gamelle peut tout simplement signifier que la nourriture qui leur est présentée n'est pas satisfaisante. Si le problème est lié à un changement de nourriture récent, il faut une période d’adaptation : cela devrait rentrer dans l’ordre au bout de quelques jours. Pour limiter ce problème, une solution simple consiste à mélanger le nouvel aliment à l’ancien afin de l’introduire en douceur.

Néanmoins, cela peut être la conséquence d'un régime alimentaire déséquilibré. Les chats sont des «carnivores stricts» et ont donc besoin d’une alimentation adaptée. Par ailleurs, il est important de vérifier que les aliments sont stockés dans un endroit frais et sec, afin qu’ils ne deviennent pas rassis.

un problème de Gamelle

Il ne faut pas sous-estimer l’importance de la gamelle dans l’alimentation du chat. Plusieurs possibilités sont à envisager en cas de perte d’appétit du petit félin. Il peut être sensible à un allergène présent dans le matériau de fabrication du récipient, ou bien ne pas supporter que celui-ci soit sale. Il est aussi possible qu’un bol en métal lui envoie un petit coup d’électricité statique lorsque l’animal s’approche. Par ailleurs, l’emplacement de la gamelle est très important : par exemple, un chat n’apprécie pas lorsque celle-ci est placé trop proche de sa litière.

Vaccination

A l’instar d’autres animaux de compagnie, les chats peuvent être très fatigués après un rappel de vaccination et donc délaisser leur gamelle. Il s'agit en général d'un petit coup de fatigue qui passe en deux jours maximum, après quoi le félin devrait vite retrouver de l’appétit.

Problèmes buccaux-dentaires

Très fragiles au niveau de la bouche, les chats sont très susceptibles d’arrêter de se nourrir en cas de troubles à ce niveau-là. Ils sont en proie à de nombreux maux : gingivite chronique, abcès dentaires, dent cassée, coupure, ou même tumeur buccale rendant la mastication désagréable voire douloureuse. Dans un de ces cas, la meilleure solution est de prendre rapidement un rendez-vous chez le vétérinaire. Une fois guéri, le chat pourra à nouveau se nourrir correctement.

une maladie plus grave

Enfin, la perte d’appétit peut être un symptôme d'une maladie plus grave. Les chats plus âgés sont sujets aux maladies rénales, dont les autres symptômes sont les nausées et vomissements. Les problèmes gastro-intestinaux eux aussi sont susceptibles d’être liés à un désintérêt du chat pour sa gamelle. La pancréatite, les parasites, le cancer, la colite et d’autres sont souvent annoncées par ce symptôme. Dans ces cas-là, il est nécessaire de consulter un vétérinaire afin de ne pas aggraver l’état de santé du félin.