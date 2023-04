Feux de forêt : Gérald Darmanin attendu en Gironde pour présenter un plan de lutte dédié

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu aujourd'hui, mardi 11 avril, en Gironde pour présenter un plan de lutte contre les feux de forêt. Le plus vaste département de France métropolitaine avait été le théâtre d'incendies particulièrement ravageurs en 2022.

Eviter à tout prix que la catastrophe se reproduise. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin se rend aujourd'hui, mardi 11 avril, en Gironde pour présenter un plan de lutte contre les feux de forêt.

Prévu initialement le 17 mars dernier, ce déplacement ministériel à La Teste-de-Buch – où 7.000 hectares de forêt avaient été réduits en cendres en 2022 – avait été annulé à la dernière minute, en raison du contexte social devenu explosif dans le sillage de l'adoption en force de la réforme des retraites passée via le recours au 49.3.

Accompagné de Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, et de Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, Gérald Darmanin doit ainsi annoncer une batterie de mesures pour l'été 2023, alors que le risque d'incendie est particulièrement redouté après la période de sécheresse qui a frappé la France.

Selon les informations disponibles à la veille de sa visite, le ministre de l'Intérieur doit notamment signer un protocole d'accord avec les pilotes de la sécurité civile, ainsi qu’une convention sur le renouvellement forestier de la forêt domaniale.

Les élus locaux trépignent

Ce protocole sera signé sur la base aérienne 120 de Cazaux, non loin de la zone qui avait subie d’importants incendies l’été dernier.

La venue de Gérald Darmanin en Gironde est très attendue par les élus locaux et surtout par Jean-Luc Gleyze, président du Département et du Service départemental d’intervention et de secours (Sdis), souligne la presse locale à l'instar du site Actu Bordeaux.

Le responsable local espère en effet, précisent nos collègues, que le ministre va faire des annonces concernant de nouveaux moyens dédiés à la prévention et à la lutte contre les incendies.

En mars dernier, le ministre de l’Agriculture avait annoncé un financement complémentaire de 7,6 millions d’euros pour la protection des forêts contre les incendies dans le massif des Landes de Gascogne.

Une enveloppe qui doit notamment servir à remettre en état des pistes et des fossés abîmés par les incendies de l'an dernier ou encore à financer des caméras de surveillance pour détecter plus rapidement les feux de forêt.