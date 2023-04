Harcèlement scolaire : les élèves harceleurs en primaire pourront être changés d'établissement, annonce Pap Ndiaye

Le ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye a annoncé ce mardi 11 avril que les élèves harceleurs à l'école primaire pourront être changés d'établissement, en cas de dernier recours.

Un changement réglementaire important. Pap Ndiaye a annoncé, ce mardi 11 avril sur RTL, que les enfants harceleurs en école primaire pourront être changés d'établissement «en dernier recours».

Dans les écoles primaires le système des conseils de discipline, observés au collège et au lycée, et permettant de statuer sur l'exclusion d'un élève, n'est pas en vigueur, et dans un grand nombre de cas, les élèves harcelés changent d'établissement, a rappelé le ministre de l'Education nationale. Il a donc indiqué vouloir inverser cette situation.

Harcèlement scolaire : "À l'avenir, en dernière analyse, c'est l'élève harceleur, et non pas l'élève harcelé, qui devra être scolarisé dans une autre école"@PapNdiaye, ministre de l'Education nationale, invité de @amandine_begot dans #RTLMatin pic.twitter.com/T4u6HGXMmA — RTL France (@RTLFrance) April 11, 2023

«Ce que je vais proposer, par un changement réglementaire, c'est qu'en dernier recours, lorsque toutes les solutions ont été épuisées, l'élève harceleur pourra être scolarisé dans une autre école indépendamment de l'avis des parents, si le ou les maire(s) concerné(s) sont d'accord», a-t-il expliqué.

Le ministre a précisé que cette procédure commence par une étape «où on essaye de concilier les deux parties, en faisant notamment venir des spécialistes de l'Education nationale, de l'Académie, pour régler la situation», mais qu'il fallait «qu'à l'avenir les choses se passent plus rapidement et que si ça ne fonctionne pas, il faut décider que c'est l'élève harceleur et non pas l'élève harcelé qui devra être scolarisé dans une autre école», a conclu Pap Ndiaye.