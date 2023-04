Pénurie de carburants : voici la carte des stations-service en rupture totale ou partielle

L'approvisionnement en carburants, perturbé par les grèves contre la réforme des retraites, reste «tendu» ce mardi 11 avril en Ile-de-France notamment, selon les remontées des stations.

La mobilisation contre la réforme des retraites peine à faiblir et affecte toujours les Français à la pompe. Surtout dans le sud-est de l'Hexagone et l'Île-de-France, où plusieurs stations-service restent touchées par des pénuries de carburants ce mardi 11 avril. Voici une carte interactive permettant de connaître l’étendue des ruptures dans les stations en France.

Ce mardi 11 avril, au moins 1.519 stations étaient ainsi en rupture partielle de carburant et 195 en rupture totale, selon les derniers chiffres du site collaboratif penurie.mon-essence.fr. A titre de comparaison, 1.199 stations étaient en rupture partielle de carburant et 206 en rupture totale le 4 avril dernier.

Pour autant, d'après l'Union française des industries pétrolières (Ufip), qui représente les entreprises du secteur, «la situation va s'améliorer, y compris pour l'Ile-de-France, même si la région est encore sous tension».

Des régions plus impactées que d'autres

Dans la région capitale, le département le plus touché reste le Val-de-Marne, où une station-service sur dix (9,52%) était à sec vendredi, et près d'une sur deux (40,48%) en pénurie d'essence.

Une situation quasiment similaire est observée dans les Hauts-de-Seine et à Paris, puisque plus de 30% de stations sont en manque d'un type de carburant selon les derniers chiffres. Idem pour les Yvelines (24,49%), l'Essonne (20,44%) et la Seine-Saint-Denis (17,78%).

En moyenne nationale, 5,7% des stations manquaient d'un carburant, en baisse néanmoins par rapport au début de la semaine (10%).

L'Ufip assure toutefois que cela va aussi en s'améliorant dans les raffineries qui «fonctionnent toujours en mode dégradé» et que «les dépôts sont opérationnels» sauf deux ou trois «encore bloqués» sur 200. A noter par exemple, que la grève à la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher (Seine-Maritime) contre la réforme des retraites a été suspendue ce mardi, à l'arrêt depuis le 18 mars dernier.