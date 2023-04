Plusieurs alliés Nupes condamnent la réintégration «inacceptable» d'Adrien Quatennens dans le groupe LFI

Ce mardi 11 avril, la réintégration d'Adrien Quatennens au sein du groupe LFI a été désapprouvée par certains alliés au sein de la Nupes, notamment le Parti socialiste et les écologistes.

Suspendu pendant quatre mois après avoir été condamné pour des violences sur son ex-compagne, le député Adrien Quatennens est désormais de retour dans les rangs de La France insoumise (LFI) à l'Assemblée. Sa réintégration, officialisée ce mardi 11 avril, est jugée «inacceptable» par plusieurs alliés Nupes.

La décision a fait l'objet d'un vote à bulletins secrets. 47 députés LFI ont d'abord opté pour un retour dès jeudi, tandis que 15 autres ont voté contre. Deux se sont abstenus. Puis, lors d'un second scrutin, 53 députés ont finalement considéré que «les conditions» de la réintégration d'Adrien Quatennens étaient «réunies». Six s'y sont opposés.

La décision du groupe LFI de réintégrer Adrien Quatennens est inacceptable et incompatible avec les valeurs défendues et portées par la gauche.





Le Parti socialiste considère qu'il ne peut plus être membre des instances de la #NUPES.



https://t.co/vXOf9864La pic.twitter.com/k71vrFdEpN — Parti socialiste (@partisocialiste) April 11, 2023

Au sein de l'alliance de gauche Nupes le retour du député du Nord, condamné en décembre à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Lille, est loin de faire l'unanimité. Plusieurs voix plaidaient même pour son exclusion définitive.

Ainsi, le Parti socialiste (PS) a exprimé son désaccord dans un communiqué qui condamne une «faute politique» et juge cette décision «inacceptable et incompatible avec les valeurs défendues et portées par la Nupes». La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a dénoncé «la honte» d'une telle réintégration, tout comme le Premier secrétaire délégué, Nicolas Mayer-Rossignol.

La cheffe des députés écologistes, Cyrielle Chatelain, a de son côté estimé qu'Adrien Quatennens ne pouvait «pas revenir au coeur de l'intergroupe» Nupes. Plusieurs élues écologistes avaient d'ailleurs quitté l'hémicycle en février lors de la première prise de parole du député depuis sa condamnation. Adrien Quatennens était revenu à l'Assemblée nationale à la mi-janvier, en tant que non-inscrit.

Une clause «de revoyure» suggérée

Peu de députés insoumis se sont exprimés à l'issue du vote ce mardi, mais le sujet reste sensible au sein du groupe. Il avait déjà été source de tensions au déclenchement de l'affaire, en septembre, notamment après des tweets controversés de Jean-Luc Mélenchon, dont Adrien Quatennens est très proche.

Le chef de file de LFI avait salué la «dignité» et le «courage» du député du Nord, lui redisant sa «confiance» et son «affection». Si Jean-Luc Mélenchon avait aussi affirmé qu'«une gifle est inacceptable dans tous les cas», il avait toutefois repris la défense d'Adrien Quatennens en février : «Foutez-lui la paix», «il a été assez puni».

Plusieurs élus LFI, dont Alexis Corbière, Manon Aubry et Danielle Simonnet, avaient réclamé une clause «de revoyure». Ils mettaient en cause une interview télévisée d'Adrien Quatennens dans laquelle il détaillait les circonstances de la gifle assenée à son épouse et semblait, selon Danielle Simonnet, «inverser le rapport agressée/agresseur».

Dans un communiqué publié ce jour par son groupe, le député du Nord affirme «regretter» ces «expressions médiatiques» et «reconnaît que certains de ses propos ont eu pour effet, sans qu'il n'en ait eu l'intention, de relativiser la gravité des faits». Sachant que son retour au sein de LFI était notamment conditionné au suivi d'un stage de responsabilisation auprès d'associations féministes, Adrien Quatennens a précisé être «engagé dans un stage, en cours de finalisation, répondant aux critères attendus».

Sa réintégration a également fait réagir en dehors de la Nupes. La cheffe de file des députés Renaissance, Aurore Bergé, a notamment invité la gauche à «se regarder dans une glace après ça». Isabelle Rome, ministre chargée de l'Egalité femmes/hommes, a de son côté posé la question d'une démission d'Adrien Quatennens. Cela représenterait, selon elle, «un signal pour toutes les femmes».