RATP : vers un report de l'ouverture à la concurrence du réseau de bus ?

Prévue pour entrer en vigueur le 1er janvier 2025, l'ouverture à la concurrence du réseau de bus parisiens et de petite couronne pourrait être repoussée. C'est en tout cas l'avis du député Stéphane Peu, qui demande de décaler l'opération de 4 ans. Une option que refuse ce mardi 11 avril la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) Valérie Pécresse.

«Repousser, c'est renoncer», s'est ainsi exprimée Valérie Pécresse ce mardi dans Le Figaro au sujet de l'ouverture à la concurrence du réseau de bus parisiens et de petite couronne. Alors qu'il semble y avoir un consensus pour décaler le processus de quelques mois, voire de quelques années, et ce, notamment pour laisser passer les Jeux Olympiques de Paris 2024, la présidente de la région Ile-de-France et d'IDFM propose quant à elle une mise en oeuvre progressive de cette ouverture à la concurrence.

mise en œuvre progressive plutôt qu'un report

Concrètement, si l'élue francilienne maintient la date du 1er janvier 2025 pour le lancement de cette réforme, elle propose aujourd'hui une attribution des nouveaux lots au fur et à mesure, et non tout d'un coup. A l'instar de ce qui a déjà été fait en grande couronne. Sachant que le réseau de bus de la RATP doit être divisé en douze lots, auxquels pourront prétendre la RATP mais aussi d'autres opérateurs venus d'ailleurs. Certaines attributions pourraient donc tomber dès le 1er janvier, et les autres l'année suivante.

Pour Valérie Pécresse, il en va de la qualité du service rendu aux usagers. «Cette ouverture à la concurrence est une bonne chose pour les voyageurs», estime-t-elle dans Le Figaro, car elle permet selon elle «de remettre en jeu régulièrement la délégation de service public, de sanctionner l’opérateur qui ne remplit pas ses obligations ou de demander des améliorations». Et de lancer : «avec la concurrence, on améliore la qualité de service».

Cette solution pourrait-elle satisfaire les réfractaires à cette réforme ? Pas sûr, si l'on en croit les élus, principalement de gauche, qui militent contre l'ouverture à la concurrence. Le député PCF Stéphane Peu soumet ce mardi à la commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à «décaler la fin du monopole de la RATP du 31 décembre 2024 au 31 décembre 2028». Et ce, dans un contexte où le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune s'était lui-même montré favorable à un éventuel report de l'opération.

Le gouvernement favorable à un report de 2 ans

Questionné sur les perturbations que pourrait engendrer l'ouverture à la concurrence pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, le ministre avait déjà été très clair début janvier : «je ne vous ferai pas croire que nous n'y pensons pas». «Je suis ouvert à toutes les options», avait-il ajouté, renvoyant la balle à la présidente de la Région et d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) : «à elle d'abord de nous dire la situation et les risques, nous en discuterons». «L'ouverture à la concurrence est un outil. S'il est pertinent dans le cadre du calendrier actuel, alors il faut l'utiliser à la date prévue. S'il est pertinent à une date ultérieure, il faut l'activer plus tard», avait-il expliqué.

Si le gouvernement – pourtant favorable à l'ouverture à la concurrence – semble pencher pour un report, nul doute qu'il n'accédera pas pour autant à la demande de Stéphane Peu. Reste à savoir si la proposition de loi du député communiste, débattue dans l’Hémicycle le 4 mai prochain, pourra passer, ou si c'est le scénario de Valérie Pécresse qui sera préféré. Pour l'instant, c'est une troisième solution : un report de deux ans, au 31 décembre 2026, qui apparaît comme la solution privilégiée, acceptable aux yeux de tous.