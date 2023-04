Ce simulateur en ligne permet de calculer votre impôt sur le revenu

A l'approche de l'ouverture de la campagne de déclaration de revenus 2023, Bercy propose un simulateur pour calculer son impôt sur le revenu.

Rendez-vous annuel obligatoire, la campagne de déclaration de revenus s'ouvre cette semaine. Les formulaires papier sont déjà en route et les démarches en lignes seront possibles dès ce jeudi 13 avril. La Direction générale des finances publiques (DGFiP) propose en outre un simulateur gratuit, afin d'estimer le montant de l'impôt à régler cette année.

Cet outil propose deux options de calcul : le «modèle simplifié» et le «modèle complet». Le premier s'adresse, selon le ministère de l'Economie, à ceux qui déclarent «des salaires (sauf revenus des associés et gérants), des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des gains de cessions de valeurs mobilières, de droits sociaux et de titres assimilés». Les contribuables qui «déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d'enfant, dons aux oeuvres...)» sont aussi concernés.

Le «modèle complet» est quant à lui conseillé à «ceux qui déclarent, en plus des revenus et des charges ci-dessus, des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des revenus des associés et gérants [...] des investissements dans les DOM-COM, des déficits globaux...».

Le simulateur peut aussi fournir une réponse aux Français qui ne sont pas certains d'être imposables sur les revenus de l'année 2022. Il convient toutefois de garder à l'esprit que le montant affiché par cet outil n'est donné «qu'à titre indicatif» et n'a rien d'officiel. L'utilisation du simulateur ne dispense d'ailleurs pas de compléter une déclaration de revenus en bonne et due forme.