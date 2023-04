Réforme des retraites : «La mobilisation est à chaque fois moins importante mais plus violente», selon Renaud Muselier

«La mobilisation contre la réforme des retraites est à chaque fois moins importante mais plus violente», a estimé ce mercredi sur CNEWS Renaud Muselier, président Renaissance de la Région SUD.

Une réalité ? Alors que la 12e journée de grève contre la réforme des retraites a lieu jeudi 13 avril, pour Renaud Muselier, président Renaissance de la Région SUD, «la mobilisation contre la réforme des retraites est à chaque fois moins importante mais plus violente», a-t-il confié au micro de CNEWS.

Selon lui, «tous ceux qui manifestent pacifiquement, dans le cadre de notre démocratie qui respire, sont doublés par les extrêmes et les radiaux».

Pour rappel, depuis le début des manifestations, plus de 1.800 personnes ont été interpellées, 2.500 feux ont été recensés dans la rue et plusieurs dizaines de véhicules et de bâtiments ont été incendiés, à l'instar de l'entrée de l'hôtel de ville de Bordeaux.

«il y a une forme de schizophrénie chez les français»

Ajoutant que la France ne devait pas être le seul pays d'Europe à travailler moins longtemps, le président du conseil régional de la Provence-Alpes-Côte d'Azur a ajouté qu'«on ne peut pas avoir la totalité des moyens financiers de l'Etat en se plaignant toute la journée».

Il a invité le président de la République, le gouvernement et le parlement à davantage expliquer cette réforme aux Français. Une invitation étendue au Parlement, qui a «dysfonctionné tout le long et qui a montré une image de la représentation démocratique et populaire, invraisemblable et incohérente».