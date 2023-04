SNCF : la circulation des TGV coupée au sud de Bordeaux en raison d'un acte de vandalisme

Ce mercredi 12 avril, un incendie volontaire a endommagé les lignes ferroviaires au sud de Bordeaux. La circulation est interrompue le temps des réparations.

Les voyageurs souhaitant se rendre au sud de Bordeaux vont devoir changer leurs plans. Ce mercredi 12 avril, la SNCF a annoncé qu'aucun TGV ne circulerait dans cette zone jusqu'en fin d'après-midi. Le trafic est globalement fortement perturbé dans le Sud-Ouest après un incendie volontaire sur la ligne.

Les flammes, issues d'un «acte de vandalisme», sont apparues entre les communes de Morcenx et Laluque. Elles ont «endommagé des câbles de commande de signalisation, empêchant la circulation des trains dans les deux sens».

11h20 : les réparations s'avèrent complexes.





La reprise du trafic entre #Dax et #Morcenx est dorénavant prévue pour 17h et il restera perturbé jusqu'à la fin de service.





Nous vous invitons à reporter votre voyage dans la mesure du possible. — TER NVELLE-AQUITAINE (@TERNouvelleAQ) April 12, 2023

Résultat : aucun TER ne circulera entre Dax et Morcenx aujourd'hui, et aucun TGV entre Bordeaux et Hendaye/Tarbes, «jusqu'en fin d'après-midi». La SNCF invite donc les voyageurs concernés «à annuler ou reporter leur voyage».

Le trafic a été interrompu pour permettre les réparations et les équipes de la compagnie ferroviaire sont actuellement «en intervention» sur les lieux de l'incendie. A 11h20 ce matin, la SNCF indiquait sur Twitter que «les réparations s'avér[aient] complexes».

Une enquête de police a été diligentée pour déterminer les circonstances du sinistre et le ministre des Transports, Clément Beaune, a promis que «cet acte scandaleux ser[ait] puni». Sur Twitter, il a «fermement» condamné ce vandalisme, fustigeant «ceux qui détruisent le matériel public».