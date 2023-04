Assemblée nationale : 4 députées de la majorité quittent le groupe Renaissance

La veille de la décision du Conseil constitutionnel, quatre députées ont quitté le groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, selon une modification apportée ce jeudi 13 avril au Journal officiel. Elles restent cependant apparentées à la majorité présidentielle.

Dans un contexte politique et social tendu, quatre députées ont quitté le groupe Renaissance à l’Assemblée nationale. En effet, une modification apportée au Journal officiel ce jeudi 13 avril a notifié les départs de Mireille Clapot, députée de la Drôme, Stella Dupont, du Maine-et-Loire, Cécile Rilhac, du Val-d’Oise, et Barbara Pompili, élue dans la Somme et également ancienne ministre de la Transition écologique.

Les quatre parlementaires resteront néanmoins apparentées à la majorité présidentielle.

Des élues opposées à la réforme des retraites

Il semble difficile de ne pas lier ces départs au projet de réforme des retraites du gouvernement. Pour rappel, au début du mois de mars, le bureau du groupe Renaissance avait acté que tout député qui ne voterait pas la réforme des retraites serait exclu du groupe.

Lors d’une réunion, Stella Dupont, Cécile Rilhac et Barbara Pompili avaient émis des réserves quant à ce projet de loi. Selon des informations du Figaro, l’ancienne ministre aurait même annoncé qu’elle ne voterait pas le texte lors de son examen final à l’Assemblée nationale. En janvier dernier, elle déclarait que l’on ne pouvait pas «faire une réforme contre la population».

Les quatre députées sont désormais encartées chez «En Commun», parti politique fondé par Barbara Pompili. De son côté, le groupe Renaissance à l’Assemblée nationale compte 170 députés, dont 9 apparentés.